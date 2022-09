Arrenca la nova era mixta amb sis noies al Bell-lloc i tres nois a Les Alzines

L'inici de curs és el més similar a un full en blanc (l’equivalent al Tot està per fer i tot és possible de Miquel Martí i Pol). Però per alguns centres educatius, avui és un dia històric que donarà el tret de sortida a una nova era. Es tracta de les escoles concertades Bell-lloc i Les Alzines de Girona que, a partir d'aquest curs, deixaran enrere la segregació per sexe per a mantenir el concert educatiu, tal i com va avançar en exclusiva Diari de Girona.

En el cas del Col·legi Bell-lloc, avui s'incorporaran a les aules 6 noies a 1r d'ESO, segons va confirmar ahir el director del centre educatiu, Ramon Homs. Es tracta tant d'estudiants que han escollit el projecte educatiu del centre com també d'alumnes assignades arran del desplegament del decret que ha de permetre una distribució equilibrada de l'alumnat vulnerable per a lluitar contra la segregació (una fórmula que també ha reservat places per nois). La direcció, però, va preferir no donar més detalls sobre la porta d’entrada de l’alumnat per a «protegir-los». Tot i que a data d’avui el centre compta amb 6 alumnes matriculades, Homs no va descartar que al llarg dels propers dies hi pugui haver noves altes. «Aquest any hi ha hagut una detecció molt alta d'alumnat amb necessitats educatives de nivell socioeconòmic i això pot fer que arribin nous alumnes (tant noies com nois) de matrícula viva».

De fet, tant l’etapa d'ESO com la de Batxillerat del centre havien de passar a ser mixtes aquest curs després de més de mig segle amb presència exclusivament masculina a les aules, però Homs va explicar que les noves incorporacions s’han concentrat a 1r d’ESO perquè «és on teníem el nombre de vacants més alt» i va afegir que «a la resta de cursos gairebé no hi havia places disponibles, ni per noies ni per nois». En el cas de Batxillerat, va lamentar, «no vam poder oferir cap plaça perquè no teníem capacitat per a absorbir més alumnat».

Ara la prioritat, va assegurar Homs, és «començar el curs amb la màxima normalitat possible i transmetre a les noves alumnes que no són una excepció». Tot i que va reconèixer que estan vivint una «sensació nova», va assegurar que tant les famílies com l'equip docent afronten la nova etapa amb «absoluta tranquil·litat». «Som professionals de l’educació i de la mateixa manera que sempre hem atès als nostres alumnes i a les seves famílies, ho seguirem fent ara sigui quina sigui la composició del centre».

A Les Alzines (on s'han admès nois en l'etapa d'ESO però no a Batxillerat), avui s'incorporaran a les aules 3 estudiants, també a 1r d'ESO. «Era l’únic curs on teníem places disponibles», va assegurar la directora del centre, Esther Latre. Aquest, va manifestar, és un problema estès. «Totes les escoles de Girona ens trobem amb el mateix, estem molt plenes a ESO i és molt difícil que puguin entrar nous alumnes», va lamentar.

Amb tot, afronta la nova etapa amb optimisme. «Estem molt contentes de tenir-los, és una experiència nova per nosaltres però estem encantades que puguin gaudir del nostre projecte educatiu», va celebrar. «El nostre principal objectiu és que l’inici del nou curs es desenvolupi amb total normalitat i naturalitat».

Posada a punt

Per a adaptar-se al canvi, aquest estiu els dos centres educatius han posat fil a l’agulla a les reformes. Al Bell-lloc han acondicionat uns lavabos per a noies i han habilitat vestidors diferenciats, mentre que a Les Alzines han fet lavabos nous «que també tindran la funció de vestidors».

Pel que fa als uniformes, la direcció del Bell-lloc ha optat per no marcar «grans diferències» entre noies i nois. D’aquesta manera, han renunciat a la faldilla i les noies vestiran un pantaló gris «amb tall femení», així com els polos i els jerseis institucionals, que són «unisex». Pel que fa a Les Alzines, Latre va assegurar que «hem volgut simplificar». Així, els nois també vestiran el polo i el jersei institucional i, en substitució a la faldilla de quadres, portaran pantalons grisos.