El ple municipal de l’Ajuntament de Quart vol aprovar dilluns un «estudi paisatgístic per establir una infraestructura verda multifuncional» al voltant del riu Celrè que inclou el museu de la terrissa, un equipament que els darrers dies està essent motiu de polèmica pel seu futur. A banda de tot el projecte per potenciar el Celrà, amb un espaiós passeig, en aquest document s’hi explica que el museu s’ampliarà i que, sota el nom de centre cultural, inclourà una biblioteca i un bar amb terrassa a tocar del Celrè.

Aquest estudi ha fet saltar les alarmes, de nou, en diferents sectors que temen pel futur del museu. El president de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, Eloi Mora, considera que l’Ajuntament no els està explicant la veritat i que els esquiven: «Diuen que no saben què hi faran però tenim la sospita que sí», diu Mora. El representant dels terrissers apunta que el projecte que es vol aprovar «és de la llera del riu» però indica que «ja diu com serà el museu» i que l’estudi «detalla molt específicament com serà l’ampliació, com serà la façana amb un vidre reflectant per emmirallar el riu». Mora insisteix que «diuen que no ho tenen clar però ja hi posen que hi haurà un bar, una biblioteca, una ludoteca i que el forn pot anar a la plaça dels terrissers».

També ha posat el crit al cel l’editor i gestor cultural Ricard Planas, que afirma que el projecte que es vol aprovar servirà per «desnaturalitzar el museu amb les seves capacitats i canviant el nom de museu a centre cultural per tancar-lo definitivament». Planas exposa que tot plegat s’està fent «a correcuita» i que és «una alcaldada en tota la regla».

Entre els dubtes que es generen, segons el gestor cultural, «preocupa que per fer aquesta actuació -d’ampliació- caldrà destrossar i traslladar, en el bo del cas, un enorme forn que hi ha al darrere del pati del museu, fet per tots els terrissers de la població, i que serveix per fer activitats didàctiques».

Mentrestant l’alcalde, Carles Gutiérrez, assegura que aquest estudi és un «avantprojecte» i no «un projecte definitiu» i nega que sí o sí estigui decidit que hi haurà un bar amb terrassa. Sí que admet que li agradaria que hi hagués una biblioteca i una ludoteca. Gutiérrez explica que l’estudi paisatgístic sí que posa el museu com a epicentre de tot el projecte però apunta que no detalla què ha d’anar a l’interior de l’edifici, que tot plegat s’haurà d’anar aprovant amb projectes «tram a tram» i que el museu tindrà un projecte específic. L’alcalde es mostra cansat del debat sobre el museu i lamenta que «els grups de whatsapp ho estan cremant tot i estan deixant de xixarel·los els tècnics municipals». Gutiérrez nega en rodó que el forn hagi d’anar a terra. «Mai», accentua. «El que hauríem de fer és anar a una i preservar la terrissa i potenciar-la», no anar uns cap al nord i els altres cap al sud».

Sobre la suposada politització en el debat del futur del Museu, assenyala concreta que les critiques que estan rebent «no és que vulguin anar contra els partits, sinó contra el govern que mana a Quart».