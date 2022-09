«Girona heu aconseguit que ens retrobem junts i junts i units som invencibles». L’expresident d’Òmnium va lloar aquest dilluns al vespre «el cartell» on s’havia pogut «agrupar» polítics de tots colors en l’últim dilluns a la plaça del vi de Girona, després de 259 setmanes seguides amb concentracions davant de l’Ajuntament per reclamar «la fi de la repressió» i la «independència de Catalunya».

De fet, a Girona hi van ser molts dels consellers que l’1 d’octubre de 2017 eren al govern de Catalunya on van pujar a l’escenari per agrair la persistència dels gironins que cada dilluns havien anat a la plaça del Vi i per demanar que «la lluita continuï». Altres polítics que estan a Suïssa o Bèlgica ho van fer telemàticament davant d’una plaça plena de gent.

La primera en intervenir va ser la republicana Marta Rovira, que des de Suïssa va lloar l'acte de "resistència" que suposaven actes com les concentracions de dilluns a Girona. Va emplaçar a tornar-hi perquè, segons va apuntar, "la lluita continua". "Descanseu el dilluns que fa 260, però el 261 continueu", va insistir perquè dona "energia per seguir lluitant des de l'exili, la presó o esperant els judicis".

Reconeixement a l'Ajuntament

Abans de l’acte a la plaça del Vi, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va presidir un reconeixement de l’Ajuntament «als membres del govern i a les persones represaliades en el marc de l’U d’Octubre del 2017». A l’acte hi van assistir representants de Junts, Guanyem i ERC. Sobre aquest acte, la portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, va qüestionar que el govern municipal utilitzés el saló de plens «de forma partidista per a rebre persones condemnades per haver donat un cop a la democràcia» l’any 2017, en referència a la recepció de diferents líders independentistes que després van participar a l’acte de la plaça del Vi. «No hi ha represaliats, el que hi ha són delinqüents condemnats per saltar-se les lleis trepitjant els drets de tots els catalans», va indicar la regidora. Pujola va reclamar a l’alcaldessa que canviés la ubicació de l’acte. Entre les persones homenatjades hi havia l’exconseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull; l’exconsellera de Governació, Meritxell Borràs; l’exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i exconsellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret; l’exconseller de Territori i Sostenibilitat del Govern, Jordi Rull; l’exconseller d’Interior, Joaquim Forn; l’expresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) entre 2015 i 2017, Jordi Sánchez, i el síndic de l’1-O Josep Pagès.

