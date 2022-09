L’Ajuntament de Girona, a través de la Unitat de Cooperació i La Caseta, Serveis Educatius, i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme van donar el tret de sortida, ahir, de la campanya «Girona, ciutat d’acollida».

Avui dia, un 20% de les persones empadronades a la ciutat són nascudes fora d’Espanya. De fet, en el padró municipal hi ha representades fins a 42 nacionalitats diferents, encapçalades per Hondures, Marroc i Romania, que representen més de la meitat dels estrangers empadronats a la ciutat. Altres països que compten amb un nombre alt d’empadronats són Colòmbia, Xina o Itàlia.

És per això que, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, es va iniciar aquesta campanya que té per objectiu donar a conèixer tots els recursos que existeixen a Girona sobre migracions, refugi i pau. Aquests, s’ofereixen a partir d’activitats culturals i propostes de museus, biblioteques, serveis i entitats.

«Amb aquesta campanya volem reforçar un seguit de valors que són importants per a la ciutat i que hem de continuar potenciant en el conjunt de la ciutadania», afirmava la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi.

Al mateix temps, també explicava que «volem, per una banda, educar a favor del respecte i la pau, i, per l’altra, donar les eines perquè els nous gironins i gironines que venen de fora puguin integrar-se en el teixit social i humà de la ciutat i en la nostra identitat i la nostra cultura».

Per la seva, el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, assegurava que «l’educació és una eina molt important per transmetre els valors com són la tolerància, el respecte i el diàleg social així com per construir espais i ciutats de pau».

El responsable municipal també declarava que amb la campanya es volia «donar a conèixer és ajudar a sensibilitzar les realitats d’arreu del món. Realitats diverses i sovint més dures, que cal que tothom tingui clar», i concloïa apuntant que «campanyes com aquesta són necessàries per les sinergies que creen, i per la xarxa de ciutat que s’estableix, en favor de tota la ciutadania».