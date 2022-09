La coordinadora local de JxCat a Girona es mostra disconforme amb l'alcaldable, l'arquitecta Assumpció Puig, i ha demanat a la direcció del partit que intervingui. La majoria dels seus membres han subscrit un document que s'ha enviat per correu electrònic a la cúpula de Junts. Al mail, es queixen de la manera com Puig està portant la precampanya de les municipals i reclamen que la situació canviï. L'escrit s'ha adreçat directament al secretari general de Junts, Jordi Turull, i al d'organització, David Saldoni. L'arquitecta Assumpció Puig va ser proclamada candidata a principis de juny, després que l'actual alcaldessa Marta Madrenas renunciés a presentar-se a les primàries. Només va tenir un competidor durant 24 hores.

Segons ha avançat El Punt Avui, aquest dijous al vespre hi va haver dues reunions a la seu de JxCat a Girona. La primera, del comitè de campanya d'Assumpció Puig (del qual en formen part quatre membres de la coordinadora). La segona, de la coordinadora local de JxCat.

Va ser d'aquesta trobada d'on va sortir-ne el document que després es va traslladar a la direcció de Junts via correu electrònic. Dels catorze membres que té la coordinadora, segons han explicat fonts properes a l'ACN, n'hi va haver tretze que van assistir a la reunió. I d'aquests, tots excepte un van subscriure l'escrit.

Al document, els signants es mostren disconformes amb l'alcaldable, Assumpció Puig, i la manera com s'està portant a terme la precampanya. Per això, demanen a la direcció de Junts que intervingui directament. El correu electrònic, de fet, porta tant el nom del secretari general del partit, Jordi Turull, com del secretari d'organització, David Saldoni.

A l'escrit, no es parla de repetir primàries. Però sí que, segons les mateixes fonts, una intervenció directa de la cúpula obre la porta a un possible canvi d'alcaldable. De fet, per parlar de la situació, membres de la coordinadora local tenen previst trobar-se personalment amb Turull.

"Inquietuds i debat intern"

El recent director de campanya d'Assumpció Puig, Joan Alcalà, explica que durant la reunió de la coordinadora es van posar damunt la taula "diferents inquietuds". Segons assegura, totes elles referides, però, a aspectes de la campanya. Alcalà, que fins ahir era membre de la coordinadora -de fet, va ser l'únic que no va signar el document- ha decidit apartar-se'n per dedicar-se plenament a la campanya.

Assegura que si d'això n'ha de sortir "un debat intern i amb franquesa", benvingut serà. "Allò que ens guia a tots nosaltres és l'objectiu comú de poder revalidar l'alcaldia; i estic segur que, d'aquest debat, Assumpció Puig acabarà sortint-ne molt enfortida".

Assumpció Puig, fins fa poc degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), va ser proclamada alcaldable a principis de juny. Va accedir a presentar-se a les primàries el 24 de maig, un dia després que Madrenas anunciés que no repetiria com a candidata. Aleshores, en una carta adreçada a la militància, va dir que tant l'alcaldessa com l'expresident Carles Puigdemont l'havien encoratjada a fer el pas.

Puig tan sols va tenir un competidor durant 24 hores. L'exassessor financer, i ara jubilat, Santi Baone també s'hi va presentar. Però al cap d'un dia, aquest militant de base de JxCat va retirar la seva candidatura per sorpresa.