La coordinadora local de JxCat a Girona gira la truita i retreu a la fins avui alcaldable, Assumpció Puig, "falta de sintonia i de capacitat per fer equip". Els seus membres, que s'han reunit aquest vespre després que la candidata hagi renunciat a encapçalar la llista per a les municipals, lamenten en un comunicat que l'arquitecta hagi pres la decisió "sense haver volgut asseure's" amb el comitè. Expliquen que dijous de la setmana passada, després de la reunió d'on en va sortir el correu electrònic que es va enviar a la cúpula del partit, la coordinadora va demanar a Puig trobar-se l'endemà. "Però en tots aquests dies no hem obtingut resposta", diuen. El comitè local s'emplaça ara a l'assemblea extraordinària convocada per dilluns vinent.

Després de guardar silenci d'ençà que es van fer públiques les desavinences, i de tampoc haver dit res durant tot el dia, la coordinadora local de JxCat a Girona ha emès un comunicat aquest vespre. Ho ha fet després de la reunió que s'ha celebrat a la seu de Junts, arran de la decisió de la fins ara alcaldable Assumpció Puig de renunciar a presentar-se com a cap de llista a les municipals del 2023.

"Des de la coordinadora hem mantingut sempre una actitud discreta i prudent, i hauríem desitjat que tot aquest procés de reflexió que per responsabilitat vam plantejar a la direcció nacional s'hagués portat a terme de manera interna", recull l'escrit. El comitè local ho diu en referència al correu electrònic que es va enviar a la cúpula de JxCat, avalat per dotze dels seus membres, on s'expressaven discrepàncies amb l'alcaldable. I que durant aquests últims dies s'ha traduït en diverses reunions, dues de les quals -a Platja d'Aro i a Girona mateix- amb el secretari general de JxCat, Jordi Turull.

La coordinadora local aprofita per rebatre les acusacions que els ha llançat la ja exalcaldable, assegurant que s'havia sentit "maltractada", que s'havia actuat d'esquenes a ella i que no se li havia parlat "cara a cara". Al comunicat, els membres del comitè de JxCat a Girona, de fet, carreguen contra Assumpció Puig. I li retreuen exactament allò que l'arquitecta els ha dit a ells.

"Sense voler asseure's"

"Lamentem que la fins ara candidata a l'alcaldia hagi renunciat a encapçalar el projecte col·lectiu de Junts sense haver volgut asseure's amb la coordinadora local", recull el comunicat. A l'escrit, el comitè explica que dijous passat, després de reunir-se i enviar el mail, li van demanar a Puig trobar-se l'endemà. "Però en tots aquests dies no hem obtingut cap resposta a la nostra demanda", expliquen.

A l'escrit, els membres de la coordinadora sí que coincideixen en que hi ha hagut "falta de sintonia i de capacitat de fer equip". Però en aquest cas, també asseguren que qui no n'ha tingut ni l'una ni l'altra ha estat l'exalcaldable, i no ells.

Durant la trobada d'aquest vespre a la seu de JxCat a Girona no n'ha sortit cap petició de repetir primàries. Si més no, de moment (perquè el procés també el regulen els estatuts del partit). El comitè s'emplaça ara a l'assemblea extraordinària d'afiliats que s'ha convocat per dilluns de la setmana que ve.