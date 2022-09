Una explosió al pati de la Casa de Cultura de Girona mentre es feia un experiment en el marc de la Nit de la Recerca ha causat divuit ferits. Els de més consideració, cinc en total, han estat traslladats a l’hospital Trueta, mentre que la resta han estat derivats a l’hospital Santa Caterina de Salt i al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell. Dels cinc pacients atesos al Trueta, hi ha una nena de cinc anys que està greu i dos nens de deu i dotze anys en estat menys greu. També hi ha dos adults: una dona de 47 anys ferida lleu i un home de 31 anys en estat menys greu, que està en observació al Servei d'Urgències.

A l’hospital Santa Caterina i al CUAP Güell s’han atès tretze persones més, que ja han estat donades d’alta. D'una banda, al Santa Caterina s’han atès set persones amb ferides lleus: tres dones de 23, 42 i 44 anys, un home de 52 anys, dues nenes d’11 i 13 anys, i un nen d’11 anys. I al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell s’han atès sis persones per ferides i lesions a les extremitats, totes elles lleus: dues dones de 22 i 37 anys, 3 nenes de 10, 11 i 12 anys i un nen de 3.

El succés ha passat cap a tres quarts de vuit, quan s'estava fent un experiment conduït per Dani Jiménez en el marc de la Nit Europea de la Recerca davant d'un públic majoritàriament infantil i familiar. Segons relaten alguns testimonis, l'actuació, que combinava màgia i ciència, "feia anys que es duia a terme i sempre havia sortit bé, però per causes que encara no se saben, aquesta vegada no ha sigut així". Fonts de la Universitat de Girona concreten que l'experiment es fa de "forma habitual en aquest tipus d’actes i que dona lloc a un núvol de vapor d’aigua però en aquest cas s’ha produït la formació d’un volum excessiu tot provocant en el públic més proper afectacions de consideració diversa". Al final, però, el bidó ha acabat explotant tot causant un gran impacte.

Accident a la nit europea de la recerca a Girona, ha pogut ser pitjor, un col·lavorador ferit...la Iris un blau a la cama, i molts nens en xoc...🤦 pic.twitter.com/OGbhQYzwXe — NYINYIMAN© (@lisiris722) 30 de septiembre de 2022

Un altre testimoni, un pare que venia amb el seu fill, ha explicat que ha marxat de seguida que hi ha hagut l'explosió, "però en cap moment s'han viscut situacions de pànic". Segons relata, la mateixa organització ha anunciat als assistents que abandonessin el recinte i s'han cancel·lat els actes.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha lamentat que hi havia moltes persones observant l'espectacle, sobretot nens. També ha descartat que l'explosió hagi generat risc químic i ha desmentit que suposi un perill per a la salut. També ha agraït la reacció ràpida dels efectius de seguretat i emergències. La Universitat de Girona, que és qui organitzava l'esdeveniment, ha emès un comunicat en la mateixa línia i especifiquen que "es posa al servei de tothom que hagi pogut resultar afectat per aquest accident".

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat sis dotacions de Bombers i diversos efectius dels Mossos d'Esquadra i Protecció Civil. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat sis ambulàncies i dos vehicles de comandaments al lloc dels fets, on s’ha fet la primera atenció als pacients i s’ha gestionat el trasllat als diferents centres sanitaris. També s’ha ofert suport psicològic als organitzadors i assistents.