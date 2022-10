La moció presentada per l’equip de govern de Girona (Junts i ERC) per reclamar que el govern central i la Sareb cedeixin a l’Ajuntament 63 pisos que tenen buits va provocar la reacció del PSC que va plantejar un text alternatiu que busca convertir el text del govern local en una declaració institucional (un document que tindria el suport dels 27 regidors del consistori). Els socialistes volen que es reclami al govern de la Generalitat la cessió dels immobles aptes per a ser habitats que disposen a la ciutat, per fer front a les polítiques d’habitatge.

Ara, falta veure si els grups municipals decideixen seure i pactar un text consensuat amb aportacions del diferents partits abans del dilluns, quan hi ha previst el ple ordinari, o si l’equip de govern no es mou i presenta el seu text i el PSC en planteja un altre. En aquest cas, s’haurien de votar per separat.

Ahir a mig matí, Junts i ERC van fer pública la moció que preveuen presentar a debat al ple de dilluns. «Cal que el govern espanyol assumeixi la seva part de responsabilitat en la lluita pel dret a l’habitatge, posant a disposició de la ciutadania tots els recursos de què disposa per a fer-hi front», assegurava el vicealcalde i portaveu d’Esquerra, Quim Ayats, que remarcava que era «una necessitat urgent per a preservar la qualitat de vida de les gironines i gironins i facilitar que tothom qui vulgui pugui desenvolupar el seu projecte de vida a la nostra ciutat».

Mentrestant, el portaveu de Junts i regidor d’Urbanisme, Lluís Martí va explicar que «en les polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge, la mesura que proposem no pot tenir discussió». Va apuntar que «la Sareb va néixer a partir de la injecció de recursos públics als bancs», i que, per tant aquests recursos s’havien de «retornar a la societat». A parer seu, els ajuntaments no tenen «ni diners ni competències suficients per tenir més pisos disponibles per a la gent jove, la gent gran o els col·lectius vulnerables» i que aquesta moció feia «una proposta realista i justa».

Els dos partits independentistes recordaven que en els darrers mesos l’Ajuntament ha posat en marxa diferents mesures per a pal·liar el problema d’accés a l’habitatge, com la compra de pisos per tanteig i retracte, la futura construcció d’un centenar d’habitatges de protecció a Domeny - juntament amb l’Institut Català del Sòl- o la licitació per aixecar una cinquantena d’habitatges protegits a Can Gibert del Pla.

Al PSC no li va agradar que només es pressionés la Sareb i al govern central i que no es s’esmentés la feina feta en el passat pels diferents governs socialistes a la ciutat. A primera hora de la tarda va fer públic un document per tal que l’equip de govern incorpori les seves suggerències i intentar acordar un document que sigui vàlid per tots els partits i pugui ser una declaració institucional que no caldria ni votar.

Recordar el passat

El PSC vol que el text recordi les promocions d’habitatges socials a Mas Ramada, a l’Aurora, al Mas Masó, Guadiana i Carrer Torín. També que les accions que es fan ara a Can Gibert i Domeny «posarà fi a més de 12 anys sense cap nova promoció municipal». Una altra proposta que volen incloure és recordar que els estatuts de la Sareb permeten «fer efectives les sessions dels habitatges per a ús social a les entitats públiques i entitats no lucratives que així ho sol·licitin» i que «dels 12.723 pisos que disposa la Sareb a Catalunya ja han estat cedits més de 1.700 pisos en 23 convenis de col·laboració a diferents ajuntaments del territori».

Finalment, recorden que «a Girona, la Generalitat disposa, com a propietària, de diferents immobles que no tenen cap ús» i consideren que cal «que la Generalitat també assumeixi la seva part de responsabilitat en la lluita pel dret a l'habitatge, posant a disposició de la ciutadania tots els recursos de què disposa per a fer-hi front». Entre altres apunten a diferents antics edificis institucionals i a pisos en carrers com al carrer Santander o al carrer Ultònia.