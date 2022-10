Eat Sleep Cylcle continua fent gran el seu imperi. El que va començar l’any 2016 en un petit establiment de 30 metres quadrats al carrer Mercaders de Girona s’ha anat engrandint, sobretot, amb la recent obertura d’una seu a Fornells de la Selva, amb l’entrada de nous inversors. Ara obriran un nou local, i ho faran al costat d’on ja hi ha el cafè, al carrer del Vern 3 de Girona, que es va obrir després de la pandèmia. A tocar d’aquest establiment hi ha una botiga i també un petit taller -ja a plaça Catalunya-. El nou local, actualment en obres, se situarà on abans hi havia el Guanter, al número 12 d’un lateral de la plaça Catalunya, que va tancar el passat mes de maig després de 60 anys per jubilació.

Amb la idea de crear a Girona un «cycling host» -una oferta completa de ciclisme-, el propietari de la firma, Lee Comerford, explica que aquest local té per objectiu «ampliar la botiga, que s’ha fet petita». Aquesta té previst obrir les portes a final del mes de novembre, ja amb la mirada posada en les vendes de cara a les festes de Nadal. Un sector a l’alça Es tracta d’un negoci més dins l’auge del sector del ciclisme a la ciutat, que segons un recent estudi de la UdG es deu a cinc factors: la geografia que envolta Girona, la climatologia que permet entrenar tot l’any, la connectivitat, la qualitat de vida i l’anonimat pel que fa als ciclistes que s’hi instal·len.