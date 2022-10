L'onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or se celebrarà a Girona del 2 al 7 de març de 2023. La Gran Carpa del Camp de Mart de la Devesa acollirà 76 artistes arribats de 17 de països per a presentar 24 atraccions mai vistes a Europa. Destaquen importants grups acrobàtics en disciplines aèries i noves tècniques mai presentades al Festival com la força capil·lar.

A conseqüència de la guerra a Ucraïna, de moment no hi ha prevista cap atracció russa. I per la lluita cap a una "covid zero" tampoc n'hi haurà cap de xinesa. Eren dos dels països que solien portar, en anteriors edicions, alguns dels artistes més potents. En canvi però, hi haurà molts artistes americans, que es preveu que tinguin un nivell similar. Hi haurà representants d'Argentina, Brasil, Colòmbia, el Perú, Mèxic, Estats Units, Canadà i El Salvador. També d'Etiòpia, Uzbekistan, França o Austràlia, que portaran un espectacle on es podrà veure el dificultós quàdruple salt mortal, només a l'abast d'artistes que es poden comptar amb els dits d'una mà. També hi serà present una nena ucraïnesa Nicole Taranenko, refugiada de 13 anys que deixa amb la boca oberta amb el seu xou a les cintes aèries. No té encara un lloc fix on viure però es mou per l'Europa Occidental.

Entre les 24 atraccions mai vistes a Europa occidental que es presentaran a l’onzena edició en destaquen dos grups d’acròbates aeris procedents d’Amèrica llatina: d’una banda, els set trapezistes volants mexicans de Flying Caballero, una de les rares formacions a la història a incloure en el seu repertori el quàdruple salt mortal, i, d’altra banda, el quartet colombià The Flyers Valencia amb l’arriscada proposta de la doble roda de la mort a un ritme vertiginós. Al seu costat s’hi mostraran les diferents disciplines circenses: comicitat, malabars, acrobàcia al terra (mà a mà, icaris, barra russa), equilibris (patinatge acrobàtic, corró, funambulisme) i d’altres modalitats d’acrobàcia aèria (cintes aèries).

Des que va finalitzar l’edició 2021, la direcció artística del Festival ha emprès la tasca de seleccionar 24 atraccions de primer nivell mai vistes dins la pista d’un circ a Europa occidental per tal de vestir els programes de les dues semifinals (vermella i blava) de la propera edició. La dificultat d’oferir contractacions a artistes procedents de Xina (bloquejada per la pandèmia) i de Rússia (en ple conflicte) ha redirigit la mirada cap a d’altres països oferint una gran varietat de procedències en la que serà l’edició amb major diversitat de països participants. La major part dels grans festivals extraeuropeus on principalment es viatjava per a reclutar les atraccions segueixen saturats (dos eren a Rússia i tres a Xina) i de nou diàriament s’han visualitzat desenes de candidats via vídeo proporcionats tant per companyies estatals, com mànagers o artistes directament.

Un dels dos millors festivals del món

El de Girona, és segons el director del festival, Genís Matabosch, el segon esdeveniment de circ internacional més important del món, després de l'aturada dels festivals potents a Rússia i a la Xina. Només vel superaria el de Montecarlo, inventors d'aquest tipus d'espectacle, l'any 1974.

El diputat provincial de Cultura, Albert Piñeira, va voler valorar que el festival posi a disposició de persones amb risc social un total de 600 entrades i va lloar l'esdeveniment pel que suposa com a ventall per observar diferents disciplines circenses.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va remarcar que la cultura és un pal de paller de la seva acció de govern pel gaudi de la gent i perquè és un motor econòmic: "Des d'aquest govern vam voler que la cultura fos pal de paller de la ciutat, i ho vam dotar de recursos. El circ és un dels elements d'aquesta aposta, una iniciativa de qualitat publicoprivada que agrupa complicitats del territori i el conjunt de la ciutadania".

13.000 entrades venudes

Les entrades ja estan a la venda. De fet, ja s'han venut 13.000 tiquets entre els assistents que van adquirir-ne en l'edició anterior. En total, se'n posen a disposició del públic més de 30.000. En paral·lel al Festival, es viurà la quarta edició del Circus World Market, al Palau de Fires de Girona, al que estarà unida la Gran Carpa novament sense columnes interiors.

Per primera vegada en la trajectòria del festival, es presenta una tercera part de la programació, 18 dels 24 números en competició, gairebé cinc mesos abans de l’esdeveniment perquè "el complex context polític internacional obliga a realitzar les tramitacions de visats i de transports de materials artístics amb major anticipació", segons ha explicat l'organització.