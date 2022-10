Un equip de recerca multidisciplinari integrat per professionals de la salut i de l'enginyeria informàtica ha ideat una eina digital per tractar pacients amb un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). L'eina, que rep el nom de TDApp, s'ha basat en la intel·ligència artificial per elaborar automàticament informes terapèutics personalitzats que s'adaptin a les característiques i preferències de cada pacient. I també permet als mateixos pacients i familiars participar en la presa de decisions sobre el tractament. L'equip científic que desenvolupa aquest projecte està liderat per Xavier Castells i Beatriz López (Universitat de Girona) i Domènec Serrano (Institut d'Assistència Sanitària).

«Tots els pacients volen rebre el millor tractament i tots els professionals volen administrar el millor tractament; però la realitat indica que quan a una mateixa persona la visiten professionals diferents, rep també tractaments diferents», explica l'investigador Xavier Castells, que assegura que això passa «especialment en casos de persones amb TDAH». Segons l'investigador, el motiu principal d'aquesta variabilitat és el «fracàs» dels sistemes d'informació mèdica actuals. Per la seva banda, el psiquiatre de l'Institut d'Assistència Sanitària, Domènec Serrano ho atribueix al fet que «la informació científica creix ràpidament i no és possible que els metges s'actualitzin de manera adequada». Serrano afegeix que les guies de pràctica clínica no funcionen prou bé perquè queden obsoletes molt ràpidament: «s'haurien d'actualitzar cada 3-5 anys i no sempre és així». A més, considera que «les recomanacions -de les guies- són massa generals i no compten amb la visió dels pacients». Una problemàtica que els autors d'aquesta recerca esperen que resolgui l'eina TDApp. De moment, s'ha posat a prova amb 33 persones i asseguren que els resultats són «positius». Per sortir al mercat, el projecte haurà d'obtenir la certificació europea de producte sanitari i es preveu que podrà estar a disposició de professionals de la salut i pacients l'any 2024. El projecte s'ha finançat amb fons del Ministeri de Sanitat i gràcies a la beca e-health COMG del Col·legi Oficial de Metges de Girona, dotada amb 12.000 euros i lliurada el 2018 conjuntament amb el Campus Salut de la Universitat de Girona. L'e-health COMG és un ajut anual destinat a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut.