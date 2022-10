«Ens han matat al carrer», la queixa més repetida dels veïns i comerciants de la Creu

«Ens han matat el carrer». Així de contundent era un dels portaveus del carrer de la Creu de Girona. Des que es van acabar les reformes del projecte de mobilitat compartida l’any 2020, els comerciants i veïns del carrer estan «crispats» per la situació. Es queixen de col·lapses constants de vehicles, de «perill» a l’hora de travessar d’un costat a l’altre i de menys clients que van a comprar als comerços. «Hem perdut la tranquil·litat que teníem», també explicaven.

Amb la proposta de mobilitat compartida va passar a haver-hi només un carril de circulació per cotxes. A part, s’hi va afegir un carril bici, a més dels llocs per aparcar a un costat i altre -que ja existien abans de la reforma-. Exposen que això causa un gran col·lapse que arriba de la cruïlla entre el carrer de la Creu amb Migdia, fins al carrer Barcelona. Les hores puntes, són amb l’entrada i sortida dels nens i nenes de l’Escola Doctor Masmitjà, quan hi ha recollida d’escombraries -entre la 1 i les 2 del migdia- i entre les 10 i les 11 del matí, quan els repartidors han de deixar les comandes als comerços i no tenen lloc per aparcar, «ni als llocs de càrrega i descàrrega».

El col·lapse en el trànsit, i la falta d’aparcament -fins i tot alguns vehicles «aparquen en les ratlles grogues davant els garatges»- ha fet que els comerços no tinguin tants clients com abans. Els portaveus afirmen que «com a mínim», els diferents comerços d’aquesta via, facturen ara un 30% menys que abans de la modificació del carrer. Això, ha provocat que un establiment hagi hagut de tancar en les últimes setmanes i un altre estigui «a punt de fer-ho».

Per altra banda, apunten que amb el carril bici s’ha de vigilar molt més a l’hora de travessar i que «és un perill», perquè les bicicletes poden venir pels dos costats. A més, al fet de només haver-hi un carril pels cotxes impedeix que hi hagi un trànsit més fluid i això provoca alguns accidents. De fet, «cada mes i mig, passa alguna cosa a la travessia entre carrer de la Creu i Migdia». També es queixen que, quan aparquen els cotxes, la gent no pot sortir-ne perquè constantment hi ha trànsit. I és que, quan hi havia dos carrils pels vehicles, la gent tenia més capacitat de moviment. «Eren normes no escrites, i hi havia un respecte de la ciutadana pel bon funcionament» apunten els portaveus. El doble carril, feia possible la sortida amb facilitat dels cotxes, o que no hi hagués col·lapse quan un aparcava. «Ara, tot això s’ha perdut quan s’han posat aquestes normes», assenyalen.

1.250 firmes recollides

L’octubre de l’any passat una comissió de veïns i comerciants del carrer de la Creu va recollir 1.250 signatures per queixar-se de tots aquests problemes. «Es van entregar tal com tocava a l’Ajuntament», apunten els portaveus i, de fet, tenen tota la paperassa guardada que així ho acredita. Tanmateix, lamenten que un any més tard que s’hagin recollit aquestes firmes, el consistori «no s’ha posat en contacte amb nosaltres». Amb totes aquestes, l’Associació de veïns del barri -en aquest cas el de l’Eixample- «se’ns ha posat en contra». Segons ells, perquè «s’han polititzat».

D’aquesta manera, se senten «desemparats» i creuen que el que s’ha fet al seu carrer és «un experiment» per saber si es pot fer aquest projecte de mobilitat compartida a altres vies de Girona. Els portaveus del carrer de la Creu, però, avisen als altres veïns i comerciants d’altres carrers de la ciutat: «allà on s’implanti se’ls acabarà el benestar i la tranquil·litat».