L'equip de govern de Girona (JxCAT i ERC) ha plantejat una congelació de taxes i impostos per l'any vinent a l'oposició. A partir d'ara s'iniciaran les negociacions perquè necessiten el suport d'almenys un regidor de l'oposició per tal que pugui tirar endavant la proposta que suposaria que els ciutadans i empreses pagarien les mateixes quantitats que l'any passat. El límit per aprovar-ho és el 29 d'octubre. Apel·la a la responsabilitat dels grups per poder tirar endavant la congelació.

La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha explicat que han decidit fer aquest "esforç" perquè no volen carrer amb més pressió fiscal els ciutadans i les empreses, malgrat que també suposa una sobrecàrrega per les administracions. "Ara no toca, són moments difícils", ha dit la responsable municipal.

Maria àngels Planas ha posat de relleu que fan aquesta aposta tot i que la llei estatal ha provocat que l'Ajuntament destini 3 milions més als sous dels treballadors municipals. La plantilla està formada per prop de 1.200 treballadors. Planas ha dit que veu bé aquest augment però voldria que anés acompanyat d'ajuts a les institucions locals. En aquest sentit, ha explicat que mentre que les comunitats autònomes liquiden un 25% dels impostos cap als ajuntaments, l'Estat només ho fa amb un 5% i que això, els hi ha suposat, l'any 2020, en prou feines un milió i mig. També els perjudica la reducció dels coeficients de les plusvàlues a determinats pisos, imposada des del govern central.

“El 2023 serà un any molt difícil per a l’equilibri pressupostari, perquè a part de l’augment dels costos en general, i dels subministraments en particular, hi haurà també més despesa i menys ingressos en altres aspectes, amb una transferència de l’Estat als ajuntaments insuficient, que contrasta amb la que rebran les comunitats, cinc vegades superior”, ha explicat la regidora, qui ha deixat clar que “veiem bé les polítiques que treuen pressió al ciutadà però cal que s’acompanyi de recursos complementaris i compensacions als ajuntaments per la davallada d’ingressos que comportaran”.

A més, ha explicat que l'increment dels carburants i els subministraments també està afectant les arques municipals. Els increments de la despesa de llum, gas i electricitat és de 2,6 milions. Poden assumir-hi sense repercutir en el ciutadà, segons la regidora, perquè són un ajuntament sanejat i previsor amb un fons de contingència important.

Tot i la congelació, s'han establert algunes modificacions. Entre aquestes mesures, destaquen la reducció de la taxa de la tinença d’animals, que passa de 35 a 20 euros, o l’eliminació de la prohibició d’acollir-se a un pla personalitzat de pagament durant dos anys en cas d’haver generat un deute amb l’Ajuntament. Les ordenances també incorporaran canvis a favor del comerç. D’una banda, s’ampliarà la taxa per ocupació o aprofitament de la via pública que ja s’aplica als caixers automàtics, i que és de 915 euros/any, als espais d’expedició i venda i recollida de béns des de la via pública.

D’altra banda, es proposa la creació d’una nova figura dins la taxa per l’estacionament limitat de vehicles a la via pública, que s’aplicarà en noves places d’“Aparca i compra”, pensades per a compres ràpides. Les places, per a ús comercial i que permetrien l’aparcament durant un màxim de 30 minuts, es podrien començar a instal·lar el 2023. Finalment, una modificació de les ordenances permetria reduir la tramitació que han de fer els establiments comercials per disposar de terrasses a la via pública.