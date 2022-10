"Em trobo a la plaça de la Llibertat. Som a Salt, el segon barri més gran de Girona, amb 32.000 habitants". Així arrenca el nou episodi que el conegut youtuber Federico Z., més conegut com a 'Zazza l'Italià' ha publicat al seu canal de YouTube. A banda d'equivocar-se amb la denominació, atès que Salt és un municipi independent i tan sols va formar part de Girona entre 1975 i 1983, el vídeo titulat "Dentro de un piso ocupa en el peor barrio de Girona" tan sols mostra la part més degradada de la ciutat, sense en cap cas mencionar el Barri Vell ni repassar la seva història, amb uns orígens que daten de l'any 834. En el transcurs del vídeo, Zazza parla amb diversos veïns i fins i tot visita un pis ocupat entrevistant també al seu inquilí.

Tant en el seu perfil del popular canal de vídeos com en les seves altres xarxes socials alguns dels seus seguidors li han volgut remarcar aquest error. "Salt no és un barri de Girona. És una ciutat enganxada a Girona. On hi ha el grup Sant Jaume, hi ha l'Ajuntament" ha escrit al perfil d'Instagram un seguidor.

Amb un estil similar al del programa "Callejeros" de Cuatro, "Zazza l'italià" recorre des de fa mesos alguns dels barris més perillosos d'Espanya i de l'estranger. Al seu canal de YouTube, que compta amb 266.000 subscriptors, s'hi poden veure les seves visites als barris més conflictius de Sabadell, Barcelona, Terrassa, Palma de Mallorca o El Prat de Llobretat, així com a diversos punts del Marroc o Montenegro. Aquest mateix mes d'octubre, Zazza va visitar el barri gironí de la Font de la Pólvora.