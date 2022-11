La camisa blau Ter ha tornat a brillar per cloure el que era l’any del retorn després de tots els impediments provocats per la pandèmia. Els Marrecs tornaven a enfilar amb èxit les escales de la Catedral amb un pilar de 4 uns minuts després de les vuit del vespre i després d’un any on han pogut aixecar castells de 8, una utopia a l’inici d’una temporada on els esforços se centraven en recuperar el número de components perdut pel maleït virus.

Tornar al peu de les escales de la Catedral esdevenia un repte emocional després de dos anys on la Covid havia impedit aquest espectacle de força, equilibri i concentració. Una activitat que cada any penja el cartell de «complert» perquè el públic omple tot l’espai disponible i la policia talla l’accés a més espectadors per evitar problemes de seguretat. El pilar de quatre tenia els membres de la petita pinya i els quatre components a punt a la plaça de la Catedral, amb els noranta esglaons entre cella i cella i envoltats d’una multitud que cada any segueix l’acte massivament, amb emoció continuada, pell de gallina i algun ull humit. I amb molts mòbils per tenir un record del moment. Pelado, Pitu, Piu i Bruna -o José Ángel Salas, Josep Masdevall, Ona Pewton, Bruna Bosch- s'han alçat i han començat a moure's a ritme ràpid i sense sotracs de la pinya. Han superat els esglaons i els replans i en arribar a dalt, a la porta de la Seu, l’esclat de joia ha estat majúscul. Prèviament, la colla castellera ha fet una cercavila i ha descarregat algunes estructures com un 5d7. La jornada també ha tingut un moment per al record de l’excap de colla, Àngel Pararols, que va morir aquest dilluns. Sense el pilar de 4 «de sempre»