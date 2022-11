El grup municipal Guanyem Girona ha alertat que el govern ha retirat els 400.000 euros reservats per construir la marquesina del parc Central entre les dues estacions de tren i lamenta que s’incompleixin compromisos pactats des de fa anys. El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí (Junts) però, assegura que és fals que no es vulgui fer la marquesina i que l’obra tornarà a tenir pressupost l’any vinent.

Guanyem ha posat sobre la taula una modificació de crèdit per la qual els diners reservats per la marquesina es destinaran a refer la central del Molí del carrer Santa Clara, una tanca al carrer Puigsacalm del barri de Montilivi i part d’unes obres pendents a l’antic cinema Modern.Pel grup de l’oposició, «sense marquesina s’esgota un projecte que havia sigut presentat com una millora de ciutat i també pel barri de Sant Narcís». Apunten que les obres del parc Central «han quedat a mig camí del que havien de ser» i recorden que «a l’altra banda de l’Estació, la plaça d’Espanya també continua sent un solar».

A més a més, recorden que «Girona necessita que s’executin els projectes promesos» i «una direcció clara i un projecte de ciutat». «Girona necessita un govern que tingui cura del seu dia a dia i amb mirada llarga per fer realitat un model que prioritzi millorar la vida de la gent», conclouen.

Ben diferent és la divisió del govern. Lluís Martí explica que ara han tret els diners per impulsar altres obres tenint en compte que aquests anys no preveuen gastar els diners reservats per la marquesina, que ha de servir d’aixopluc en cas de pluja. Però indica que no han renunciat a la seva construcció, al contrari. Afirma que per tirar endavant la marquesina han d’anar revisant el cost del projecte perquè el material que està pujant de preu i perquè tenen encara pendent la liquidació de l’enderroc de l’antic "finger". Aquella tasca la va finançar l’Ajuntament i les obres van anar a càrrec d’Adif. Si van sobrar diners, es podran destinar a la marquesina. A més, El regidor d’Urbanisme, apunta que han aconseguit fons Next Generation per les obres del Molí i que potser podran retornar diners per l’obra del parc Central.