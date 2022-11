ERC rescata al Senat la reclamació del soterrament del tren convencional a Girona

El grup d'ERC al Senat ha presentat una moció on insta el govern espanyol a "recuperar, licitar i executar el projecte de soterrament de les vies del tren redactat el 2010". Es tracta d'un projecte que consistia en l'enderroc del viaducte del tren de la Renfe per fer passar la infraestructura ferroviària per sota terra i que, en el seu moment, anava vinculat al pas del TAV i que finalment el Govern central es va deixar en un calaix un cop es va enllestir la línia d'alta velocitat.

En el document de la moció, es recorda que "un dels compromisos que s'arrosseguen des de fa més anys és el soterrament de les vies del tren convencional i el derrocament del viaducte que creua la ciutat". El text, a instància del senador Jordi Martí Deulofeu, recorda que l'any 2010 es va redactar el projecte d'obra i es va xifra el seu cost en 400 milions d'euros. "Malgrat el compromís del ministeri de Foment, llavors socialista, d'assumir l'obra, aquesta va acabar traslladant la responsabilitat a la Generalitat i a l'Ajuntament de Girona", detalla el text. De fet, el projecte havia estat una promesa del govern del PP, a inicis d'aquest segle.

La moció també recorda altres compromisos de l'Estat pendent a Girona com l'aparcament de l'estació del TAV a sota del parc central "actualment abandonat" i la reforma de la plaça d'Espanya. "Tots dos són serrells pendents de les obres de l'estació de l'alta velocitat que la ciutat va viure entre el 2008 8 el 2012, i que deu anys després segueixen sense resoldre's", apunta. Altres temes que tracta la moció giren entorn de l'escassetat d'habitatge a la ciutat i reclama que la Sareb cedeixi 63 pisos que té en propietat a Girona, sobre el col·lapse a l'Oficina d'Estrangeria i a la Direcció General de Trànsit, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o als jutjats. També reclama una solució per l'Arxiu Històric Provincial de Girona.

Per això, a banda de demanar la licitació i execució del soterrament del tren convencional a Girona, demana que s'habilitin les dues plantes buides a l'estació del TAV per posar-les a disposició per a l'ús de fins a mil places d'aparcament, acordar el repartiment de responsabilitats i actuacions en el projecte de reforma de la plaça d'Espanya, amb un cost d'actuació de 2,1 milions d'euros, la cessió dels habitatges de la Sareb i accions per acabar amb les cues a les diferents oficines estatals que hi ha a la ciutat. També vol que se cedeixi l'edifici de les antigues casernes militar a l'Ajuntament per destinar-los a nous usos "en una zona amb necessitat d'equipaments, valorant l'opció de la figura d'una permuta".

La moció d'ERC ha provocat la resposta del diputat socialista al Congrés, Marc Lamuà, que ha contestat que «això no es pot fer sense haver parlat i haver-ho acordat amb els veïns». El diputat dels socialistes ha explicat que l’estació del Tren d’Alta Velocitat al centre de Girona va ser un encert, però també ha afegit que les obres van significar «molts sacrificis assumits pel teixit econòmic i la gent que viu ens els barris on passen les línies del tren». Per això, ha argumentat que «el moment, el projecte i, fins i tot, debatre si ara és moment de fer-ho han de pactar-se amb els veïns de Girona». El socialista s’ha mostrat perplex que ERC vulgui portar a terme «unes grans obres al mig de Girona sense pactar-ho a l’àmbit municipal abans, de cop i volta, i sense ser consensuat a Girona, primer».

«El debat no s’ha fet a Girona», inisiteix. Les obres del Tren d’Alta Velocitat varen acabar aquest mateix any amb l’últim arranjament a Plaça Europa. Els socialistes consideren que la petició d’ERC de soterrar les vies no pot ser feta per cap altra porta que no sigui la del Plenari de l’Ajuntament de Girona. «Això són unes obres que podrien tenir afectacions profundíssimes en la vida de moltíssimes persones, en la mobilitat de la ciutat, en les oportunitats del teixit econòmic en un moment econòmic gens fàcil: és obvi que la iniciativa d’un senador d’ERC hauria d’haver tingut en compte això i actuar d’acord amb els grans acords. ERC ha tirat pel dret i no és una bona opció».

Resposta del PSC

Marc Lamuà també ha demanat prudència davant la petició d’ERC al Senat referent a les plantes buides del TAV. «Hi ha d’haver un diàleg profund a l’Ajuntament de Girona sobre l’interès de la ciutat al voltant dels espais soterrats entre l’estació de bus i les andanes del tren». «Demanar a la directa a l’Estat que sigui qui les adeqüi, tal com fa ERC al Senat, deixa poc espai a l’Ajuntament per poder participar en la gestió dels nous aparcaments i crec que la possibilitat pot ser interessant», ha explicat Lamuà. «És a dir, que així no es fan les coses, els acords polítics, on cada institució defensa el seu paper, es fan de veritat, es busquen coincidències i es troba la millor manera de col·laborar i fer possible una obra que tindrà un cost i que també pot suposar beneficis diferents. ERC es despenja, ara, i diu que ho faci tot l’Estat», ha afegit. «Home, crec que el govern de l’Ajuntament hi hauria de voler tenir un paper, acordar papers i ser-hi a les oportunitats que hi hagi de futur», ha conclòs.

Pel que fa a l'Arxiu Històric, Marc Lamuà ha explicat que el passat 10 de novembre, els representants d’ERC a Girona van dir que ja havien arribat a un acord amb la fórmula per a la cessió de l’arxiu i que la taxació ja s’havia fet fa tretze anys i que, en tenir un valor molt similar, es procedia a avançar que l’Ajuntament cedeixi el solar de Fontajau i l’Estat, l’antic convent de Sant Josep. «Fa una setmana, ERC diu que hi ha principi d’acord per avançar de debò i set dies més tard torna a l’objecte inicial de controvèrsia al voltant de la taxació. Es fa difícil d’entendre», lamenta.

«D’altra banda, hi ha desenes de municipis catalans que han demanat la cessió de pisos de la Sareb i, en part, ja han estat cedits: des del 2012 fins a 1.720 pisos. ERC ara demana això mateix al Senat, quan hauria de demanar al govern de l’Ajuntament que ho gestioni», ha explicat Marc Lamuà. Efectivament, hi ha altres Ajuntaments a Comarques Gironines que s’han beneficiat ja de la cessió d’aquests habitatges, com Blanes i Llagostera. «La gestió política requereix diàleg i acord. En canvi, les proclames on hi ha demandes de moltes coses barrejades, contribueixen poc a la negociació. El rèdit de la queixa pública cal apartar-lo de les oportunitats per al territori, perquè és útil únicament a l’àmbit electoral. De la cessió de pisos de la Sareb se n’ha beneficiat qui ha anat al gra i ha volgut de veritat fer política social al municipi».

Debat al ple municipal

En el ple municipal d'aquest dilluns, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va preguntar al vicealcalde, el republicà Quim Ayats, sobre aquest assumpte. Ayats va recordar que es tracta d'un compromís no complert "en el seu moment" i que es va descarta per "temes econòmics". "Hi ha un deute i ho reivindicarem a tots els fronts on hi som presents", va concloure.