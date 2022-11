El 85% de l'electricitat que consumeix el barri de la Font de la Pólvora es defrauda i no passa per cap comptador. Segons dades d'Endesa, la diferència entre els pisos que tenen contracte i els que punxen la llum és abismal. Dels 642 punts de subministrament que té el barri, n'hi ha 301 que no estan regularitzats (el 47%) i que arriben a consumir fins a sis vegades més llum que la resta. El responsable territorial d'Endesa a Girona, Marc Ruaix, explica a l'ACN que haver sobredimensionat la xarxa ha evitat que el frau derivi en talls de llum continus -com passava abans- però alerta que la situació tindrà un límit. "Som davant un problema social que hem d'afrontar amb l'Ajuntament i les forces de seguretat per evitar que vagi a més", afirma.

Per posar fre als talls de llum recurrents a la Font de la Pólvora, i evitar que quasi cada dia els seus clients quedessin a les fosques, fa pocs mesos Endesa va invertir 130.000 euros al barri. La companyia va estendre noves línies de baixa tensió a diversos carrers i, per ampliar la capacitat de la xarxa, va sumar un segon centre de transformació al que hi havia fins aleshores en aquesta part del Sector Est de la ciutat.

Les obres van coincidir amb els resultats de l'auditoria encarregada per l'Ajuntament de Girona per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica del barri. L'informe va concloure que les línies existents eren les adequades per a les necessitats que tenia la Font de la Pólvora, però també admetia que l'únic centre de transformació que hi havia fins llavors havia treballat al límit amb pics de demanda.

L'estudi, però, més enllà de deixar constància que més del 40% dels punts de subministrament no tenien contracte, no entrava a avaluar el frau elèctric. Ara, però, Endesa ha posat xifres a tota aquesta electricitat que no passa per cap comptador; i que, per tant, es xucla des de connexions irregulars (algunes de les quals, fetes amb mitjans precaris com pinces de cotxe o bé d'estendre roba).

"El frau elèctric supera amb escreix el consum dels comptadors", concreta Marc Ruaix. Segons el monitoratge que fa la companyia, de gener fins a octubre el barri ha consumit 5.410.520 kilowatts/hora (kWh). I d'aquests, tan sols 809.594 kWh han passat pels comptadors. Tota la resta de l'electricitat, fins al 85% del total, s'ha defraudat.

Multiplicat per sis

Les dades d'Endesa, però, van encara més enllà. Perquè dels 642 punts de subministrament que té la Font de la Pólvora, actualment n'hi ha 301 que no tenen contracte (gairebé la meitat). I aquests últims arriben a xuclar fins a sis vegades més electricitat que els que sí que estan regularitzats.

"Tenim un creixement desmesurat del consum d'electricitat arran d'aquestes manipulacions", explica el responsable territorial d'Endesa a Girona. "Només per fer-se'n una idea, amb tot el que consumeix actualment la Font de la Pólvora, podríem alimentar fins a tres barris sencers com aquest", subratlla Ruaix.

El responsable d'Endesa no entra a valorar què hi ha al darrere d'aquests consums desorbitats. Sí que precisa "que en cap cas són domèstics", però a ningú se li escapa que, possiblement, el frau elèctric deriva en plantacions de marihuana.

Al cap de poca estona

La picaresca dels qui es dediquen a punxar la llum també es fa palesa quan hi ha operatius policials al barri. Perquè si bé d'entrada el frau elèctric cau en picat, al cap de poca estona torna a remuntar (cosa que demostra com aquells qui cometen frau elèctric s'han tornat a reenganxar).

Això va passar, per exemple, a principis de juliol. Es va fer un operatiu als carrers Avellaner, Castanyer i Roure, i dels 151 pisos que sumaven entre tots tres, se'n van trobar 91 amb la llum punxada. "Quan fem una intervenció amb les forces de seguretat tallem totes les connexions fraudulentes possibles", explica Marc Ruaix. "Però al cap de poques hores, els dispositius que fan seguiment de la xarxa ja ens indiquen que s'han tornat a connectar de nou", afegeix.

Marc Ruaix també admet que, si bé la sectorització que es va fer en alguns carrers -traient les caixes de fusibles al carrer- ha permès evitar apagades a tot un sector, això no ha frenat el frau elèctric. Perquè els qui s'enganxen, punxen la llum a partir del quadre de comptadors.

Té un límit

El responsable territorial d'Endesa explica que haver destinat 130.000 euros a fer una "inversió quirúrgica" per sobredimensionar la xarxa, de moment, ha permès posar fi a les apagades que vivia el barri (perquè les línies no se sobrecarreguen amb el frau elèctric). "Evidentment, nosaltres hem de donar servei als nostres clients que tenen contracte", afirma. Marc Ruaix, però, també alerta que si tot aquest consum fraudulent segueix a l'alça, arribarà un moment en què es reproduirà la situació "i podrem tornar a tenir fusions com les d'abans".

"De moment la xarxa està aguantant, però per sortir d'aquesta equació cal afrontar entre tots la problemàtica social que viu tant aquest barri com d'altres de Catalunya", concreta el responsable d'Endesa. I aquí, Ruaix diu que en paral·lel a continuar fent operatius amb les forces de seguretat per lluitar contra el frau, també cal treballar colze a colze amb els ajuntaments. Per exemple, a l'hora de demanar canvis legals. I en referència a la Font de la Pólvora, concreta: "En el cas de Girona, nosaltres estarem a disposició del consistori en tot allò que els puguem ajudar".

Al Culubret, un de cada tres

El responsable d'Endesa a Girona també fa referència a un altre dels barris de la demarcació on el frau elèctric s'ha convertit en un problema: el del Culubret de Figueres. Marc Ruaix recorda que, en aquest cas, un de cada tres habitatges del barri no té comptador i que, com també passa a la Font de la Pólvora, els qui punxen la llum al Culubret arriben a consumir fins a sis vegades més que la resta.

Sobre la situació de la xarxa elèctrica, el responsable de la companyia rebat les afirmacions de l'alcaldessa, Agnès Lladó, que va assegurar a l'ACN que les línies tenien deficiències. Ruaix subratlla que la xarxa elèctrica del barri s'adequa a la potència contractada que tenen els seus clients, però que "és evident que no està dimensionada" per assumir també tot aquest frau elèctric.

Per donar resposta a aquells que sí que paguen, i evitar que es quedin sense llum, Marc Ruaix recorda que Endesa invertirà 114.000 euros al Culubret per duplicar la potència elèctrica del barri amb un nou transformador. "Hem de complir i donar subministrament als nostres clients, encara que d'alguna manera també haurem d'assumir aquests consums irregulars", subratlla el cap territorial d'Endesa.

I novament, de la mateixa manera que amb la Font de la Pólvora, Ruaix posa en relleu que al barri figuerenc "hi ha un problema social". I reitera que s'ha d'afrontar amb la implicació "tant de l'Ajuntament com també de les forces de seguretat".