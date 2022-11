La temporada nadalenca de l’Espai Gironès ha arrencat amb el ja tradicional acte de l’encesa de llums de Nadal a la plaça del Foc del centre comercial. Un enllumenat que ara decorarà durant més d’un mes les instal·lacions. Com ja s’ha fet en anys anteriors, l’enllumenat que es col·loca és tipus LED, per apostar així per l’estalvi energètic. L’esdeveniment, que ha comptat amb la presència de desenes de persones, ha acabat amb una actuació musical. En aquest cas, el grup acústic gironí Caravan Blues, ha estat l’encarregat de posar la música a l’esdeveniment. La banda ha ofert cançons nadalenques, algunes incloses en el seu repertori de música d’estil jazz, soul, blues i clàssics de pop.