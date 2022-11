Els Maristes de Girona, l’únic centre de la província referent en drets de la infància segons Unicef

La Convenció sobre els Drets de l’Infant s’ha convertit en la columna vertebral del Col·legi Maristes de Girona, que ara ha estat distingit per UNICEF com a centre referent en educació en drets de la infància i ciutadania global. «Des dels 0 als 18 anys eduquem als alumnes per a empoderar-los, perquè puguin detectar en quins espais s’estan vulnerant els seus drets, siguin capaços de ser crítics amb aquestes situacions i, arribat el cas, actuar», assegura la cap de Pastoral i responsable de dinamitzar el programa d’UNICEF al centre educatiu, Marta Portas.

De forma transversal, la comunitat educativa del Col·legi Maristes de Girona (l’únic centre educatiu de les comarques gironines que figura entre les 22 escoles catalanes que han rebut el reconeixement d’UNICEF) treballa per a conscienciar als alumnes i fer «un canvi de mirada», on els infants i joves són «subjecte de drets». «No es tracta de cedir-los cap dret, al contrari, tothom hauria de reconèixer els drets que ja tenen», subratlla la cap de Pastoral.

En concret, assegura Portas, «el coneixement sobre els drets de la infància són un dels epicentres de la nostra tasca educativa i estan incorporats en el dia i dia a les aules». I és que més enllà de celebrar una data en concret (avui es commemora l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides), incorporen els eixos de la declaració en la programació acadèmica, des del projecte Salut i Esport per a promoure el benestar físic i personal dels alumnes a la figura dels portaveus «escollits democràticament a partir d’on poden decidir i tirar endavant juntament amb l’organització escolar els projectes que proposin».

El curs passat, per exemple, el portaveu d’una de les àrees (Pastoral) tenia una missió: «Copsar quines necessitats hi havia al seu entorn i detectar on s’estaven vulnerant els drets». A partir d’aquí, va centrar la mirada en la guerra d’Ucraïna, a partir d’on els alumnes, per iniciativa pròpia, van organitzar una campanya de recollida d’aliments. Els projectes impulsats pel centre educatiu, sempre des de la perspectiva dels drets dels infants i joves (que es va graduant i adaptant al llarg de l’etapa escolar), també posen el focus en el clima escolar, l’alimentació saludable, l’educació emocional, la consciència ecològica o la prevenció i protecció dels alumnes davant de situacions que vulnerin els seus drets.

En aquest sentit, el director del Col·legi Maristes de Girona, Xavier García, destaca que UNICEF va valorar «molt positivament la manera com treballem la defensa davant de possibles casos d’abusos sexuals a menors», I és que des de I3 fins a 2n de Batxillerat, imparteixen tutories sobre els abusos. «Des de ben petits teixim una xarxa per a empoderar als alumnes davant de qualsevol vulneració dels seus drets perquè sàpiguen detectar-ho ràpidament i tinguin la confiança i els canals per a explicar-ho i denunciar el que està passant», sosté.

Una cantina «exportable»

La creació d’una cantina «saludable» i «exportable» és un dels reptes que l’equip directiu té sobre la taula. Tot i que ja fa temps que la xarxa Maristes Catalunya impulsa un menú escolar «equilibrat i saludable», la cantina segueix oferint aliments ultra processats, des de begudes ensucrades a pastisseria industrial. Aquest, però, no és el model que vol el centre educatiu gironí. «Li volem donar un gir, volem fer una prova pilot més saludable que pugui ser exportable als instituts d’arreu de Catalunya», anuncia el director de l’equipament gironí. «Volem que els estudiants siguin capaços de reconèixer en quina quantitat un determinat producte és nociu per la seva salut», afegeix.

Migdies a la carta

El centre, a més, ha generat espais de migdia a la carta a partir d’on els alumnes que es queden a dinar al centre puguin decidir on volen passar el temps lliure que els queda. «Poden anar a la biblioteca a llegir, al pati a jugar, a un espai que hem habilitat amb jocs de taula, a la sala d’ordinadors (a jugar, això sí, al contingut que proposin els professors) o a una sala per si necessiten avançar deures», explica García. «Quan se’ls dona llibertat, l’aprofiten en positiu», remarca.

Un «punt de partida»

Tot i la feina feta, no es volen quedar aquí. «El reconeixement d’UNICEF és un punt de partida, ens dona les pautes per a seguir creixent perquè som conscients que encara ens queda molt camí per a recórrer», assegura García. «No ens aturarem, el compromís de tota la comunitat educativa és seguir treballant per a millorar cada dia», subratlla Portas. A partir d’ara, el centre haurà de revalidar l’aval bianualment per a demostrar que mantenen (o fins i tot han millorat) els projectes que tenen en marxa per a protegir i potenciar els drets dels infants i joves del centre educatiu.