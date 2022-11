L'Ajuntament de Girona vol crear un centre de baixa exigència per combatre el sensellarisme. Aquest és una de les propostes que ha detallat aquest matí la regidora de Drets Socials, Núria Pi, en l'informe de sensellarisme de la ciutat. Pi ha exposat que el concepte va més enllà de les «persones que viuen al carrer» i que hi ha un model de classificació segons les característques, en l'anomenat ETHOS (European Typology of Homelessnes and Housing Exclusion).

Per aquest motiu, l'Ajuntament vol portar a terme aquest centre de baixes exigències per aquelles persones sense llar que no vulguin tenir un pla de treball com es fa a La Sopa. Tanmateix, aquesta és una proposta encara prematura, ja que està pendent de ser aprovada dins dels Fons Next Generation. En aquest sentit, la regidora de Drets Socials no ha explicat a quin lloc es vol establir aquest nou centre, però sí que ha apuntat que tindria cabuda per a una vuitantena de persones.

Segons aquesta classificació ETHOS, a Girona hi ha 4.172 persones en situació de sensellarisme o exlusió social segons un recompte que l'Ajuntament va portar a terme el maig. D'aquestes 191 són sense sostre. En aquest grup s'hi inclouen 86 persones que dormen al carrer, a part d'altres que estan a albergs de baixa exigència, pensions barates o hostals. Per altra banda, n'hi ha 132 que no tenen habitatge, en les quals s'engloben aquelles que dormen a la Sopa. A més, hi ha 3.821 persones que tenen un habitatge insegur - sense pagar el lloguer, tenir un ordre de desnonament o viuen acollides- i altres 28 que tenen un habitatge inadequat, com pot ser viure en una caravana o espais no considerats habitatges com naus.

El pla de fred comença l'1 de desembre

Per altra banda, Núria Pi també ha fet menció a aquest pla de fred que porta a terme l'Ajuntament quan arriba l'hivern. Enguany el pla començarà l'1 de desembre, a diferència del 2021 que va arrancar a mitjan desembre, i preveu allargar-se fins al 31 de març. El que no canvia és l'espai que s'habilita per acollir a aquestes persones sense sostre, i com l'any passat, també serà l'edifici de l'antiga UNED.

Aquest espai comptarà amb 42 places, set més que el 2021, de les quals sis estaran reservades per dones i unes altres dues en cas que s'hagués de portar a terme algun aïllament. El servei també contempla el sopar i l'esmorzar per a les persones que passin la nit al centre, a més de disposar de les dutxes de la Devesa dos o tres cops per setmana. En tot cas, les normes per excedir-hi, entre altres, són entrar sense els efectes de l'alcohol o qualsevol consumició d'estupefaents i un cop allà, tampoc consumir. Pi també ha assenyalat que si una persona no acudeix a la seva plaça durant dos dies perdrà el llit.

L'Ajuntament també proposa millores en el pla de fred, com podria ser ampliar la durada en un o dos mesos. A part, també vol que els serveis complementaris, com pot ser el de dutxa, puguin durar tot l'any.

1,9 milions de pressupost

Per aquest any, el consistori compta amb 1,9 milions d'euros per destinar en el sensellarisme. Aquest pressupost, que ha augmentat respecte a l'any passat, abraça l'aportació a La Sopa, així com el pla de fred, ajut d'urgència, l'ajut als joves i l'ajut a l'emergència de l'habitatge i d'inclusió. En aquest últim ajut, Pi ha destacat que l'augment respecte a l'any passat ha estat «molt important».

Tot i així, Girona té «l'afecte crida» dels municipis veïns que no tenen prou recursos per fer front al problema. Tanmateix, Pi també apunta que si el consistori no hi destinés tants recursos «hi hauria un problema més greu», i reclama més suport per part de la Generalitat per fer front a aquesta situació.