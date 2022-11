Tret de sortida del GironaNat amb un itinerari pels diferents espais que permetran veure on es desenvoluparan aquests projectes que tenen per objectiu renaturalitzar la trama urbana de la ciutat. El cost del projecte ascendeix fins als 3.203.507,14 euros, la gran majoria, el 95%, finançats amb els Fons Europeus Next Generation.

La proposta, coordinada per l'Ajuntament de Girona amb el suport de la Universitat de Girona i diverses entitats ambientalistes, ha començat el seu recorregut a prop de la Facultat de Lletres de la UdG, a l'espai del costat del carrer de la Muralla, que serà una zona on, un cop adecuada, els centres educatius hi podran anar a fer diferents activitats.

Com aquest espai, molts altres, repartits per tota la ciutat. Un altre exemple és el dels jardins de les Pedreres, on s'hi faran una reforma per evitar l'erosió que hi ha en aquest parc, a part d'altres intervencions. La construcció d'una paret verda en una de les façanes del Centre Cívic Sant Narcís o la introducció de la natura en cinc patis escolars de la ciutat, també són altres de les propostes que es volen portar a terme.

Tot això, amb la finalitat de «renaturalitzar la ciutat, fer-la més resilient, adaptar-se als objectius que permeten fer front a l'emergència climàtica», apuntava el regidor de Sostenibilitat, Martí Tarés. Uns projectes que, segons el regidor, ja estan en la fase de panificació, i en els quals ja s'està treballant perquè hi ha una data límit per executar-los. En aquest cas, el desembre de l'any 2025. «El temps ens colla i hem posat fil a l'agulla», deia Terés.