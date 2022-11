De mica en mica es van tancant totes les incògnites. Ja falta menys perquè Gemma Geis sigui, de forma oficial, l’alcaldable de Junts per Catalunya a Girona. Ara, només cal que l’assemblea de divendres doni el vistiplau perquè l’exconsellera d’Universitats encapçali la llista del partit en les pròximes eleccions municipals previstes pel 28 de maig. Aquest vespres s'ha tancat el procés per presentar-se com a candidat i només Geis va formular la seva candidatura.

En tot cas, hi hagués una o més persones que es presentessin, l’alcaldable s’haurà de decidir en aquesta assemblea. I és que l’elecció no es fa en un procés de primàries, com es va fer per escollir a Assumpció Puig, sinó que és l’assemblea que tria al candidat. Tanmateix, tot apunta que Geis no tindrà obstacles en aquest sentit perquè l’executiva local de Junts ja li va mostrar el seu suport dilluns. S’acabaran així totes les especulacions, que es remunten a finals de setembre, quan Assumpció Puig, escollida en les primàries d’abans de l’estiu, va tirar la tovallola després d’afirmar que no sentia el suport necessari per part del partit.

Gemma Geis va reprendre les seves tasques com a professora de la Universitat de Girona, un cop Junts va marxar del govern de la Generalitat el passat mes d’octubre. Va ser llavors quan va començar a entrar a les travesses per ser la persona que encapçalés de llista del partit a la ciutat. Tanmateix, Geis volia reflexionar després de deixar el govern i agafar el relleu de Marta Madrenas com a màxim representant del partit a la ciutat.

De fet, Joaquim Nadal ja va dir en l’acte de la inauguració del curs acadèmic a la Universitat de Girona que Geis estava dolguda. Un acte que es va celebrar poc després que Nadal rellevés a Geis com a conseller d’Universitats. Després de tot aquest estira-i-arronsa, d’ara sí, ara sembla que no, va prendre una decisió ferma per Fires, quan va rebre molts imputs positius, entre ells, el del suport de l’exconseller Josep Rull.

Ha passat gairebé un mes des de llavors, però Geis ja fa temps que té la decisió presa. Dimecres, a través d’una piulada a les xarxes socials, ho va acabar de confirmar. «He decidit fer un pas endavant per la Girona que estimo i presentar-me per ser la candidata». Ara, queda l’última passa. I quan l’assemblea de divendres doni el vistiplau, es convertirà en l’alcaldable de Junts a Girona.