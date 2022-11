L'associació Alcohòlics Anònims Girona 82 ha celebrat aquest dissabte els 40 anys des que va fundar-se a la ciutat. Ho ha fet amb un acte al Centre Cívic del barri de Sant Narcís on han assistit una trentena de persones. D'aquestes, quatre que han aconseguit superar aquesta malaltia reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han compartit els seus casos amb la resta. Tots han fet referència a l'estigma que arrossega l'alcoholisme i a la importància de reconèixer el problema i deixar-se ajudar per començar a curar-se. "No conec a ningú que se n'hagi sortit sol; en companyia, moltíssima gent", explica en Lluís, un dels membres d'Alcohòlics Anònims a Girona que també ha passat per aquest procés.