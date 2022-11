Els Premis Diari de Girona ja tenen els set primers guardonats

Mariona Serra, Clàudia Cedó, Marc Gasol, Vicenç Pagès (a títol pòstum), la fundació Support, Hipra i Clínica Girona, són els noms dels primers set guardonats amb els Premis Diari de Girona que s’entregaran per primera vegada aquest any. Diari de Girona estrena aquests guardons amb l’objectiu de reconèixer la tasca de persones, empreses i entitats que hagin excel·lit en diversos camps, des de la ciència o la cultura, fins als esports o l’empresa, passant per la solidaritat i la projecció més enllà de les nostres comarques. Els Premis Diari de Girona, patrocinats per Fundació ‘LaCaixa’ i Estrella Damm, pretenen ser un fil conductor entre el mitjà de comunicació i la societat més propera, la de l’entorn més immediat on cada dia arriba el diari en les seves dues versions; digital i impresa.

Precisament, en aquesta primera edició dels premis el jurat ha parat una especial atenció a qui treballa, d’una manera o altra, per al territori i per a les persones que hi viuen i que els seus projectes contribueixin a una millora de la societat. L’acte d’entrega dels Premis Diari de Girona se celebrarà el 12 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a l’auditori del centre cultural la Mercè de Girona, en una gal·la que serà presidida pel conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i comptarà amb representants de la resta d’administracions. L’acte acabarà amb un piscolabis per a tots els assistents. Set categories Els guardons s’han dividit en set categories: Cultura, Solidari, Esportiu, Científic, Empresa, de l’Any i d’Honor. El jurat està format per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, i el vicerector de Qualitat i Transparència, Pepus Daunis; l’escriptor Josep Maria Fonalleras i el conseller delegat, directora comercial i director de Diari de Girona, Jordi Molet, Anna López i Josep Callol. Premi Cultura El Premi Cultura Diari de Girona, que distingeix la creació o producció cultural en qualsevol disciplina artística, ha recaigut a títol pòstum en l’escriptor, crític literari i professor Vicenç Pagès Jordà, traspassat el 27 d’agost passat. Pagès va néixer a Figueres el 1963 i residia a Torroella de Montgrí. El jurat va valorar la seva qualitat literària i la independència en escollir sobre què volia escriure, tant pel que fa a la seva obra com les crítiques i articles que va publicar en diversos mitjans (El Periódico, Ara, Diari de Barcelona o El Punt, entre altres). Té 21 obres editades i tres traduccions. Recentment, s’ha publicat el treball pòstum «Kennedyana», un reportatge literari sobre la saga de la família Kennedy als Estats Units i que va deixar acabat poc abans de morir. Premi Esportiu El guardó que reconeix els valors de superació personal i assoliment de reptes ha recaigut en Marc Gasol, president i jugador del Bàsquet Girona. El jurat ha valorat la implicació personal de Marc Gasol i el seu projecte esportiu a la ciutat, que va néixer de la base i que va molt més enllà de portar el club a la màxima categoria del bàsquet masculí, l’ACB, fita que es va assolir la temporada passada. Gasol, que va aterrar a Girona amb el projecte Akasvayu i va triomfar posteriorment a l’NBA als Estats Units, va tornar per aixecar una entitat des de zero, basada en la formació i que ha anat creixent sense pausa des de la temporada 2014-2015. Premi Científic És el reconeixement que valora un treball de recerca en l’àmbit de la ciència i la investigació i que ha recaigut en Mariona Serra-Pagès (Figueres, 1984) CEO i cofundadora de GoodGut, una empresa creada el 2014 per buscar solucions i prevenir malalties digestives, especialment les cròniques. GoodGut va néixer com una spin-off de la Universitat de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i actualment forma part del grup HIPRA. En els vuit anys de vida de l’empresa, GoodGut ha aconseguit tres productes de diagnòstic, que ja estan presents a una vuitantena de centres a Espanya, i tres més en fase de desenvolupament. Premi Solidari El Premi Solidari Diari de Girona valora les actituds exemplars i qualitats humanes i ha recaigut en la Fundació Support que ofereix suport jurídic i social a persones amb qualsevol mena de discapacitat. El jurat ha valorat la important feina social que desenvolupa l’entitat a les comarques de Girona i la dificultat que suposa exercir aquests tipus de tasques. Support, presidida per Pere Cornellà i dirigida per Josep Maria Solé, no ha rebutjat mai cap cas i «sovint actua en situacions extremes», assegura l’entitat a la seva pàgina web. El 34% de les situacions que gestiona la fundació són de complexitat alta o mitjana. Premi Empresa Diari de Girona ha creat aquest guardó per premiar una proposta moderna, innovadora i avantguardista. El jurat ha considerat que Clínica Girona, amb una història de 90 anys, ha apostat per aquests valors amb la construcció i posada en marxa del nou edifici a l’entrada sud de la ciutat. L’equipament, de 41.000 metres quadrats, està equipat amb els darrers avenços mèdics i científics i va ser inaugurat l’abril passat, deixant enrere l’antic edifici del carrer Joan Maragall. Premi de l’Any La guanyadora del premi que valora una trajectòria ascendent i prometedora ha estat la dramaturga, directora teatral i psicòloga, Clàudia Cedó (Banyoles, 1983). Des dels 10 anys, que es va introduir al món del teatre al seu municipi, Cedó no ha parat de créixer creant i dirigint obres. El 2006 uneix les seves dues grans passions (el teatre i la psicologia) amb el projecte Escenaris Especials que fa teatre amb persones en risc d’exclusió social i porta els espectacles a sales de renom arreu d’Espanya. Premi d’Honor El guardó d’Honor dels Premis Diari de Girona és per a un referent que hagi destacat nacionalment o internacionalment. El reconeixement és per a Hipra, amb una llarga trajectòria en la salut animal i més recentment també en la humana amb el desenvolupament de la vacuna contra la Covid-19. Hipra, amb seu a Amer, és present a través de les seves filials comercials i d’una xarxa de distribució global a més de 100 països del món i és una de les companyies més importants de les comarques de Girona. El jurat ha valorat l’ajuda a la prevenció de malalties animals i humanes i el creixement que ha experimentat l’empresa en els seus 50 anys d’història.