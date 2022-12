Cassà de la Selva ha començat la campanya de recollida de joguines, jocs i llibres que tindrà lloc al municipi fins el 14 de desembre. Amb aquesta iniciativa es vol garantir que les joguines arribin a les famílies en situació vulnerable de Cassà, i a la vegada que es pugui donar una nova vida a aquells jocs, joguines o llibres que estan aparcats esperant altres infants i joves que els puguin gaudir de nou.

L’ajuntament ha organitzat aquesta iniciativa per poder oferir joguines i llibres per als nens i nenes de totes les edats i per a joves de fins a 17 anys. Es poden portar jocs, joguines i llibres per infants i joves que estiguin en bon estat o siguin nous. Es prefereix que sigui material lúdic o educatiu i que no sigui bèl·lic. Es fa la recollida a la llar d’infants, a l’esscola Aldric, a l’escola Puig d’Arques, a l’escola La Salle, a la Sala Galà i a l’edifici de l’Estació. Els horaris són diferents segons cada equipament.