El primers sense sostre arriben a l’antiga UNED en l’inici del pla de fred

Tret de sortida al pla de fred impulsat per l’Ajuntament de Girona. Les primeres persones sense sostre van anar arribant ahir a les vuit del vespre a l’edifici de l’antiga UNED, situada al Barri Vell, un espai que ja va ser habilitat l’any passat pel mateix motiu. Allà van ser collits pels treballadors dels serveis socials i van començar a ocupar els 42 llits que s’han habilitat aquest any, set més que l’any passat. Sis d’ells per dones, i dos altres reservats en cas que s’hagués de portar a terme algun aïllament.

El pla de fred d’enguany té per objectiu aixoplugar a les persones que dormen al carrer durant l’hivern, quan les conseqüències climatològiques fan més la guitza als sense sostre. A més, enguany l’edifici s’ha obert tres setmanes abans que l’any passat. El 2021 ho va fer el 21 de desembre, mentre que enguany ja ho ha fet a principi de mes. I és que aquests últims dies, la temperatura ja ha baixat molt a la nit, i els sense sostre agreixen aquest espai alternatiu on poder dormir.

El servei s’allargarà fins al 31 de març amb un horari de 20:30h a 8h. Aquest dispositiu contempla brou i esmorzar per a les persones que passin la nit al centre. El pla de fred inclou, a més, que les persones sense sostre puguin disposar de les dutxes de la Devesa dos o tres cops per setmana. Per altra banda, una de les novetats d’enguany és que hi haurà un reforç tècnic en la franja d’entrada, entre les vuit i les deu de la nit, per evitar possibles conflictes en aquest període.

En tot cas, les normes per excedir-hi, entre altres, són entrar sense els efectes de l’alcohol o qualsevol consumició d’estupefaents i un cop allà, tampoc consumir. També caldrà tenir una derivació per part de serveis socials exceptuant les persones majors de 70 anys, les dones i els discapacitats. Tot i així, si una persona no acudeix a la seva plaça durant dos dies, perdrà el llit.

Un dels objectius del consistori de cara als pròxims anys és que aquest pla de fred tingui una durada més llarga, entre un i dos mesos. A part, també vol que les dutxes de la Devesa es puguin utilitzar durant tot l’any.