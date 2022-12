El mercat nadalenc Golden Christmas torna a Sant Gregori

La segona edició del mercat nadalenc Golden Christmas de Sant Gregori va aixecar ahir el teló. La cita, que se celebrarà del 3 a l’11 de desembre i el cap de setmana del 17 i el 18 de desembre al complex Mas Fuster del turó de Sant Medir, ha programat un centenar d’activitats gratuïtes.

Rikus, Els Atrapasomnis, Jordi Tonietti i el Mag Raül encapçalaran la programació infantil, que també comptarà amb una exhibició del Gran Circ de Nadal. En l’escena musical, trepitjaran la segona edició del Golden Christmas Lo Pau de Ponts, DJ Carles Pérez, DJ Elliot, Tribut a Sabina, Buena Onda, Miquel Moya, Bigblack Rhino, Hot Drinks, Downlight, Canela N’ Drama, La Duda Ofender, Oxigen, Mireia Vilalta, Pau Morales, Bob Dyego amb Richie Figueras, Victor & Marky, Yes the Music!, a banda de Claudefaula i la Coral de Sant Gregori. L’esdeveniment també ha programat la primera edició del Golden Talent, un concurs de cant vocal i instrumental.

Enguany, l’esdeveniment també ha ampliat la zona infantil i d’oci. A més, comptarà amb activitats d’agility, ciclisme, ponis, tir al plat amb làser, toro mecànic, llits elàstics i focs artificials. El recinte també compta amb una zona de chillout, una cinquantena d’expositors i food-trucks. L’any passat el Golden Christmas va rebre 40.000 visitants. El preu per a accedir-hi és de 3,5 euros (gratuït pels menors de 10 anys).

La pastissera i padrina del Golden Christmas, Ale Rivas (Rocambolesc), va assegurar ahir en l’acte d’inauguració que «les famílies hi venim a crear records, il·lusions i a passar-ho be». Per la seva banda, el diputat de Promoció i Desenvolupament econòmic i local de la Diputació de Girona, Jordi Camps, va assenyalar que l’esdeveniment «potencia els productes de km 0, com la gastronomia de Girona Excel·lent» i va afegir que «hem de donar suport a idees innovadores que fan créixer la nostra demarcació». A més, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Gregori, Josep Nadal, va lloar «l’emprenedoria i la valentia del Golden Christmas» i va assegurar que «és un orgull pel poble». El tret de sortida també va comptar amb la regidora de Medi Ambient i Entorn Natural de l’Ajuntament de Sant Gregori, Sílvia Brunet; la presidenta comarcal de JxCAT, Fanny Carabellido; el primer secretari del PSC a Girona i diputat al Congrés dels Diputats, Marc Lamuà; i la vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Girona, Lídia Vidal.

Esperit nadalenc europeu

El Golden Christmas té com a padrins els pastissers Jordi Roca i Ale Rivas (Rocambolesc i El Celler de Can Roca), i està organitzat per Maria Àngels Parés i Xavier Borrell. Els impulsors expliquen que «després de l’èxit de la primera edició el festival creix i s’ha potenciat la proposta ludicofestiva i educativa per a recuperar l’esperit nadalenc dels mercats típics d’Europa, innovant amb diferents propostes per a tota la família i pels joves i infants». En aquest sentit, destaquen que «es triplica l’espai lúdic» i «augmenten el nombre de productors locals i artesans».

Activar el GPS

Per a arribar-hi, els organitzadors detallen que s’hi ha d’accedir des de Taialà (Girona) i recomanen «activar el GPS a la zona de Fontajau, ja que el camí d’anada és unidireccional i no s’hi podrà accedir per l’església de Sant Medir». Enguany, a més, s’han augmentat les places de pàrquing i n’hi haurà prop de 2.000. L’horari del Golden Christmas serà de les 11 del matí a les 10 del vespre.