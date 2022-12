La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) Girona - Salt està pressionant a les administracions per evitar que els tribunals executin el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Narcís de Girona que és propietat de la Sareb. Aquest dimecres diversos dels veïns han presentat una instància a l'Ajuntament de Girona perquè faci de mediador entre els tribunals i la Sareb i ajudi a paralitzar l'execució hipotecària d'aquest bloc on hi viuen 35 persones, 7 d'elles menors d'edat. La regidora d'Habitatge de Girona, Annabel Moya, ha assegurat a l'ACN que porten "mesos" negociant amb la Sareb, però no han respost a cap proposta. "Ho hem fet tot, però hi seguirem treballant", ha afegit Moya. El desnonament s'ha fixat pel 14 de desembre.