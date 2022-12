La reparació de la passera de Mas Ramada malmesa pel «Gloria» ja costa 100.000 euros

La reparació del passallís de l’Onyar a l’alçada de Mas Ramada té nou preu. L’Ajuntament de Girona ha revisat i modificat el projecte constructiu de reparació dels estreps de la infraestructura per adaptar-la a l’augment de preus de diferents materials a escala global i ha fixat un nou pressupost que ara ha quedat fixat en 100.580,21 euros. Fa uns dies, la Junta de Govern Local ha aprovat el nou projecte i pròximament farà la licitació de l’obra amb l’esperança que aquest cop hi hagi alguna empresa que s’ofereixi a executar els treballs. La passera que supera el riu Onyar a l’est de Girona i que connecta els barris d’aquesta zona de la capital gironina amb el parc Científic i Tecnològic està en mal estat des del temporal «Gloria», el gener de l’any 2020.

Fa quasi un any, l’Ajuntament va buscar una empresa per tal que executés la reparació de l’estructura, però ningú va presentar una oferta per fer els treballs. El preu que estava disposat a pagar l’Ajuntament voltava els 84.000 euros però el concurs públic obert pel consistori gironí va quedar desert a inicis d’aquest any 2022.

Situada darrere del tanatori de Memora i de l’escola Sagrada Família, la passera connecta els barris de Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Vila-roja i Font de la Pólvora amb la Creueta i el parc Científic. Serveix per anar entre les escoles que hi ha als diferents costats del riu seguint també el carril bici que condueix fins a Montilivi i a diferents equipaments municipals i sanitaris.

Aquesta infraestructura està maleïda. L’agost del 2016 es va consolidar l’estructura, fins aleshores molt precària, però al gener del 2017, una riuada s’ho va emportar tot. Aquest lloc de pas per superar l’aigua de l’Onyar té els seus orígens en el 1995. Va ser obra de les brigades municipals, sota la direcció de Pepe Guerrero. Era una estructura temporal. Si es preveia una riuada, es retirava. Un cop baixava el cabal, es treien totes les branques i troncs que s’hi quedaven agafats i es tornava a obrir. Cap a l’any 2010, els veïns van començar a instal·lar estructures fixes amb taulons de fusta i claus. Fins que es va començar a consolidar una estructura de formigó.

En paral·lel, els veïns han reivindicat una estructura més digna. O sigui, un pont. Com també ho reclamen una mica més endins de Girona, entre el carrer del Carme i el carrer Emili Grahit.