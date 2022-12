L’Escola Oficial d’Idiomes de Girona ha participat en el projecte europeu Erasmus+ amb l'objectiu de conèixer nous recursos per a actualitzar i innovar la metodologia d'aprenentatge de les llengües estrangeres.

Un equip de set professores del centre gironí han viatjat a les ciutats europees de Belfast, Berlín, Lindau, Perugia i Vichy per a participar en conferències, ponències, tallers, cursos i congressos, mentre que dues més ho han fet en format telemàtic. El projecte, que va arrencar el juny del 2020 i culminarà aquest desembre, ha permès a l'equip docent detectar noves tendències d’aprenentatge, posant el focus en els reptes pedagògics derivats de la irrupció de la covid-19, així com en les eines digitals per a treballar dins i fora de les aules. I és que la pandèmia va canviar les regles del joc. «Durant el confinament hi va haver una transformació digital, vam haver de buscar noves eines que ens permetessin oferir un ensenyament de qualitat a distància», asseguren fonts de l’equip docent de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.

Les estades també els han permès reflexionar sobre el tractament de la diversitat i la inclusió en les aules de llengües, així com també en l’enfocament de temes d’actualitat a classe, com les malalties mentals i els estereotips de gènere. «Són temes molt actuals que cal treballar molt bé per a tractar-los a l’aula», apunta l’equip de docents del centre educatiu gironí. A més, també s’han treballat els recursos que ofereix la literatura, l’art i la televisió per a fomentar la creativitat en l’aprenentatge, així com tècniques per a crear cohesió grupal.

Actualment, les professores que han participat en les activitats de mobilitat del projecte Erasmus+ estan duent a terme sessions de formació al centre per a compartir els coneixements adquirits amb la resta de docents.

Un impacte positiu

«El caràcter dinàmic i pràctic de les activitats, juntament amb l’intercanvi d’experiències amb professorat d’altres països, ha resultat molt enriquidor, no només pel fet de poder aprofundir en els coneixements pedagògics necessaris per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament sinó també per a conèixer altres realitats i perspectives a les aules de llengua estrangera», asseguren. A més, afegeixen que «les pràctiques d’aprenentatge observades en les diverses formacions poden impactar molt positivament a l’ensenyament de llengües i reafirmen la importància de la formació contínua». A més, també és «una manera d’establir contactes».