Felip VI va presidir ahir la reunió del patronat de la Fundació Princesa de Girona (FPdGI), on es va acordar un nou model de finançament que admetrà aportacions extraordinàries dels seus socis i la captació de fons d’empreses que no pertanyen a l’entitat per pagar projectes concrets. El nou mecanisme per incrementar els recursos econòmics de la fundació està inclòs en el seu pla d’actuació de l’any vinent, al qual es va donar el vistiplau en la sessió celebrada al Palau Reial de Madrid.

El nou model contempla que els patrons puguin fer aportacions addicionals a la que fan de manera ordinària cada any, que el 2023 s’ha incrementat fins als 43.000 euros després de diversos exercicis congelat. També s’han modificat els estatuts perquè empreses que no pertanyen al patronat puguin finançar determinats projectes. En aquest sentit matisen que no seria un patrocini, sinó una «col·laboració». Més enllà dels fons extraordinaris que pugui recaptar, el pressupost de la fundació per al 2023, aprovat ahir, és de 2,64 milions d’euros, similar al d’enguany. A cada ciutat s'anunciaran els guanyadors dels premis que cada any concedeix l'FPdGi i la gira acabarà a Girona, on es donarà a conèixer el guardó en la categoria d'Internacional.