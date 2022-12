El ple de Girona va aprovar ahir un pla d’emergència per afrontar la sequera. El document especifica quines mesures concretes s’aplicaran a la ciutat davant cadascun dels escenaris i també incorpora noves captacions. En concret, tres pous subterranis al Pla del Sitjar de Salt. El pla va tirar endavant amb el vot a favor del govern i l’abstenció en bloc de l’oposició, que hi veu mancances. D’altra banda, el ple també va desencallar els tràmits per fer pisos socials a l’antic mercat de Santa Eugènia, un projecte que porta anys aturat. Abans que comencés la sessió, els agents de la Policia Municipal van tornar a fer una sonora protesta a la plaça del Vi, on van amenaçar d’interferir la campanya de les municipals si no se’ls escolta.

El pla d’emergència recull totes aquelles mesures que s’aplicaran a la ciutat cada vegada que s’entri en un nou escenari per sequera (prealerta, alerta, excepcionalitat i urgència). Segons va concretar el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, l’objectiu és «tenir eines pròpies per afrontar la situació més enllà del què dictamini la Generalitat».

El document especifica quines limitacions s’aplicaran a cada fase. Tant pel què fa a allò que pertoca a l’Ajuntament (rec de jardins, tancament de fonts, neteja de carrers...) com a la ciutadania (en cas que calgués restringir l’aigua de boca). El pla per afrontar la sequera, a més, també recull que, en cas que fos necessari, Girona captaria aigua de tres nous pous subterranis situats al Pla del Sitjar, que podrien aportar un màxim de 45.000 metres cúbics anuals repartits en 26 dies.

El regidor de Sostenibilitat no va amagar que el pla és, sobretot, tècnic. Però Terés també va destacar que esperen que sigui «una eina efectiva» per afrontar la sequera. I va precisar que, precisament, arran de la municipalització de l’aigua, «amb el nou ens gestor tindrem més capacitat per reduir les pèrdues que hi ha a la xarxa».

L’oposició hi veu mancances

El pla d’emergència per sequera es va aprovar inicialment amb els vots a favor de JxCat i ERC. Van ser els únics, perquè tota l’oposició es va abstenir, criticant que hi veu mancances.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va lamentar que el document «arribi tard», perquè moltes ciutats de dimensions semblants a la de Girona ja fa mesos que n’han aprovat un. La regidora de Guanyem Laia Pèlach, per la seva banda, va dir que el document «s’enfoca molt a l’acció», però que, per contra, hi han trobat a faltar «més mesures de prevenció i conscienciació ciutadana» per fomentar l’estalvi d’aigua.

Per altra banda, el ple d’ahir també va tirar endavant dos tràmits urbanístics. Per una banda, tots els grups municipals excepte Guanyem -que hi va votar en contra- van avalar la modificació del pla especial que permetrà tirar endavant el projecte de la Casa de la Tecnologia a l’antic xalet Soler. La reforma de l’edifici costarà 1,5 milions d’euros, reconvertirà l’antiga casa burgesa en la seu permanent del Museu de les Matemàtiques i hi afegirà una sala polivalent annexa i espais de coworking tecnològic.

La regidora de Guanyem Cristina Andreu va justificar el seu vot contrari perquè, segons el seu parer, el projecte és «un cant al sol» i no hi ha «estudis previs» que avalin «la necessitat» dels diferents usos que es volen donar al xalet Soler. Una afirmació, però, que l’alcaldessa Marta Madrenas va rebatre, explicant que, precisament, la Casa de la Tecnologia ha rebut l’aval de diferents sectors econòmics i socials de la ciutat.

Paral·lelament, el ple municipal també va desencallar els tràmits per tirar endavant els pisos socials que es volen aixecar a l’antic mercat de Santa Eugènia. Un projecte que porta més d’una dècada aturat arran de diferents litigis judicials i de la crisi econòmica, i que ha deixat l’esquelet a mig fer d’un edifici a la plaça Leonor Joher.

Tots els grups municipals van votar ahir a favor de tirar endavant la consulta prèvia que permetrà desenvolupar el nou planejament del sector on abans s’aixecava el mercat de Santa Eugènia. Un pas necessari per fer els canvis urbanístics que permetran desencallar la construcció dels pisos socials. «Avui s’aconsegueix resoldre una situació empantanegada des de fa molts anys, i que suposa un greuge per al barri», va destacar l’oposició.

Per últim, el ple d’aquest mes va aprovar inicialment el nou reglament dels pressupostos participatius. El punt, però, va tirar endavant per la mínima, perquè només hi va votar a favor l’equip de govern. El PSC i el regidor no adscrit es van abstenir, i tant Guanyem com la regidora de Cs hi van votar en contra.

El nou reglament estableix que, a partir d’ara, el procés de pressupostos participatius es farà com a mínim un cop per mandat (i no anualment com fins ara), que la ciutat es dividirà en unitats territorials que poden incloure diferents barris i que les propostes es treballaran en tallers.

Nova protesta

Abans del ple, els agents de la Policia Municipal van tornar a protagonitzar una sonora protesta a la plaça del Vi, amb xiulets i sirenes. La policia critica que l’equip de govern no els escolti i que el conflicte que els va portar a no fer més hores extra està del tot enquistat, així com asseguren que en les properes setmanes l’Ajuntament tornarà a trobar-se amb la mateixa situació que ja va viure per les Fires (perquè caldran més efectius per cobrir actes nadalencs, com la cavalcada de reis).

El portaveu del sindicat SIP-FEPOL, Sergi Fernández, va assegurar que la plantilla no dubtarà a continuar judicialitzant el conflicte i també va avançar que, si l’equip de govern continua negant-se a negociar, interferiran en la propera campanya de les eleccions municipals.