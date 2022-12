La primera edició dels premis Diari de Girona, que han nascut amb vocació de convertir-se en una «tradició», va omplir ahir al vespre el Centre Cultural La Mercè. La gala va servir per reconèixer set persones, empreses i entitats que al llarg d’aquest any han situat la ciutat i les seves comarques «al mapa» gràcies al seu talent i esforç, en àmbits com l’esportiu, el social, el cultural i l’empresarial. Set trajectòries de «quilòmetre zero», com les va definir el conseller Joaquim Nadal, que des de Girona s’han disparat al món. D’aquesta manera, Marc Gasol, Vicenç Pagès Jordà, la Fundació Support, Mariona Serra-Pagès, la Clínica Girona, Clàudia Cedó i Hipra ja han passat a la història com els primers guardonats per la iniciativa. Va ser un esdeveniment presentat per la periodista Meritxell Comas, amanit, a més, amb música, de la mà de Roger Padrós, i ball, amb DanceCraft i l’Escola de Dansa Maribel Bover.

El primer premi que es va entregar va ser l’esportiu, que es va endur Marc Gasol, president, fundador i jugador del Bàsquet Girona, que ha tornat la ciutat a l’ACB 14 anys després. El pivot va rebre’l de mans de Miquel Noguer, president de la Diputació. Gasol va agrair el guardó i va recordar el que Girona representa per a ell: «Vaig arribar a la ciutat el 2006 carregat de dubtes i inseguretat i em vaig trobar un indret que em va ajudar a formar-me com a persona, no només com a jugador». El 2014 va fundar l’actual club. Eren 5 equips «i ara ja hem arribat a 34». «El CEB Girona s’hi ha sumat, l’Uni confia en nosaltres, ens hem guanyat la confiança dels clubs de la ciutat», va dir el pivot. A més va recordar que tenen equips de 3x3, iSports i bàsquet adaptat. «Ens agradaria guanyar algun partit més i segur que amb el vostre suport ho farem», va dir per tancar la seva exposició, fent una picada d’ullet a la trajectòria del primer equip. Vicenç Pagès Jordà, a títol pòstum, va ser el guardonat amb el premi Cultura. Jordi Molet, Conseller Delegat del Diari de Girona, va entregar-lo a la seva dona Camil·la Massot, que va llegir un fragment d’un escrit de l’autor sobre la diferència entre el periodista i l’escriptor. Pagès va morir l’agost passat als 58 anys. Recentment s’ha publicat el treball pòstum Kennedyana, un reportatge literari sobre la saga de la família Kennedy. Tot seguit el cantant i compositor Roger Padrós va posar-hi la nota musical interpretant Amb tu, el primer dels tres temes que va presentar durant la gala. El premi Solidari va ser per a la Fundació Support, una organització privada i sense ànim de lucre dedicada al suport jurídic i social a persones amb qualsevol mena de discapacitat. Pere Cornellà el va recollir de mans d’Anna López, directora comercial del Diari de Girona. «Sempre hem tingut a la persona en el centre, sempre hem procurat pel seu benestar i salut. Aquí tenim un treball en xarxa que ens fa molt forts, som un referent mundial en el tema de la discapacitat i tenim mirada avançada. Es tracta de saltar les barreres», va apuntar. La següent a pujar a l’escenari va ser Mariona Serra-Pagès, CEO i confundadora de GoodGut, premiada amb la distinció científica. Aitor Moll, Conseller Delegat de Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, li va fer entrega. «Em sento honorada i agraïda perquè em reconeguin per la meva passió, posar la ciència al servei de les persones», va assegurar. Durant el seu parlament va recordar com va fundar GoodGut, una empresa biotecnològica que es dedica a la recerca i desenvolupament de sistemes no invasius en base a la microbiota intestinal per al diagnòstic i tractament de malalties digestives. Serra-Pagès va voler compartir el premi amb el seu equip i també el va dedicar al seu marit i als seus tres fills. La música va tornar a agafar protagonisme amb Diga’m, de nou amb Roger Padrós a l’escenari. I així va arrencar la recta final dels premis. Tocava el dedicat al món de l’Empresa, que es va endur la Clínica Girona, que amb 88 anys d’història ha estrenat a l’entrada sud de la ciutat un nou equipament de 41.000 metres quadrats equipat amb els últims avenços mèdics i científics. Sergi Guillot, Director General de Prensa Ibérica, va fer entrega del premi a Carles Espígol, gerent i Conseller Delegat de la institució. «Aquest és un reconeixement a les 600 persones que formen part de l‘equip humà de la clínica. Som una empresa de serveis amb voluntat de servei públic. Funcionem més com a cooperativa que com a societat anònima: metges i personal sanitari representen el 94% de l’accionariat», va recordar. També va dir que «som pioners» en el món sanitari gironí. Clàudia Cedó, dramaturga, directora teatral i psicòloga va guanyar el Premi de l’Any, que vol fer visible la trajectòria ascendent i prometedora d’algun gironí o gironina. La banyolina el va recollir de les mans de l’alcaldessa de Giraona, Marta Madrenas. Al 2006 Cedó va unir les seves dues grans passions (el teatre i la psicologia) amb el projecte Escenaris Especials, amb la idea i la il·lusió de fer teatre amb persones en risc d’exclusió social, incorporant actors i actrius amb diversitat funcional, discapacitat, autisme i malalties mentals. «És tot un honor aquest reconeixement. Escenaris especials va néixer fa 16 anys, i ja som 20 persones a l’equip», va destacar. La dramaturga va afegir que «el teatre m’ha salvat en molts moments. L’art té aquest poder. Emocionar amb allò que t’ha passat a tu és molt poderós». Abans de l’entrega del premi d’Honor a Hipra Roger Padrós va cantar La vida és millor. Tot seguit la vicepresidenta executiva d’Hipra, Maria del Mar Nogareda, va recollir el guardó, entregat pel conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal. Nogareda va fer un repàs a la trajectòria de la farmacèutica i va recordar com «els anys 2000 vam començar el procés de internacionalització, i a partir de 2009 vam voler ser referents en prevenció i ens convertim en experts en vacunes», encara per a animals. Amb la covid van entrar en la salut humana per ajudar a superar la pandèmia. «Coneixíem molt bé els coronavirus, feia 30 anys que fèiem vacunes pels animals. Per això vam fer prova de concepte i avui la vacuna es gairebé realitat, pendent d’aprovació», va apuntar. L’actuació de l’Escola de dansa Maribel Bover va tancar una gala celebrada amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Estrella Damm, YoSoy, Mas Torrent, la Diputació de Girona i l’Ajuntament.