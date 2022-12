Carles Ribas es presentarà a les eleccions amb la plataforma Ara Girona

Conscient de la dificultat i tocant de peus a terra, però amb ganes de «marxa». L’advocat i exregidor Carles Ribas s’ha decidit a fer el pas i saltar a l’arena. El cuc de la política no li ha marxat mai i la idea d’encapçalar una candidatura que lluiti per l’alcaldia de Girona, la seva ciutat, era un caramel per degustar almenys una vegada que no podia deixar passar. No amaga que hi ha hagut tres formacions polítiques que l’havien festejat. Es guarda quines són. Però ell té el seu projecte i el vol posar sobre la taula per constatar quin suport real té. Militant del PNC (Partit Nacionalista de Catalunya), ha creat la plataforma ciutadana Ara Girona que prendrà part a les eleccions municipals de la capital gironina amb els drets del PDeCAT ( Partit Demòcrata Català).

En els darrers mesos, Ribas havia estat en converses amb diferents formacions polítiques catalanistes amb l’objectiu de formar una candidatura conjunta a Girona. Al final, la fórmula és una plataforma ciutadana amb els drets electorals del PDeCAT, que no es presentarà a Girona. El PDeCAT, explica «no es presentarà i ha cedit els drets perquè el nostre programa pugui tenir prou visibilitat». Això significarà no haver de recollir signatures per presentar-se als comicis, disposar d’espais electorals i presència en debats.

El nom de la plataforma, Ara Girona, ja és la carta de presentació de les intencions de l’agrupació. Ribas assenyala que ha fet el pas juntament «amb un grup de ciutadanes i ciutadans, alguns amb experiència política però d’altres no» per la «preocupació» per la «paràlisis» de la ciutat i «la manca de proximitat i interacció de l’Ajuntament amb els ciutadans», que, a parer seu, «afecta l’evolució de la ciutat», la seva «l’activitat econòmica i elements bàsics com la neteja i la seguretat».

Assenyala que la plataforma vol «defugir d’un partit polític «i que per això fa «una crida» a altres plataformes ciutadanes a unir-se «si tenen com a objectiu treballar al cent per cent per Girona i no utilitzar els càrrecs de regidor o alcalde per aspirar a càrrecs que els portin a marxar de la ciutat». «L’ajuntament ha de tornar a estar al servei de la ciutadania i on les barreres burocràtiques es redueixin a la mínima expressió perquè la ciutat funcioni», insisteix.

També reitera que «els integrants de la plataforma ens dedicarem al cent per cent i en exclusiva a la ciutat de Girona». «Unes eleccions municipals no han de servir per rellançar-te al Parlament o a alguna altra institució perquè hi ha molta feina a fer a la ciutat per recuperar-la», apunta. I Insisteix: «Girona es mereix tornar a recuperar uns polítics que es dediquin a la ciutat perquè fa massa anys que s’utilitzen els càrrecs com un instrument per arribar a altres càrrecs».

Recuperar l’esplendor

No és marca un objectiu electoral: «Volem el major resultat possible per influir al màxim». Tenim ímputs que marcarien que la voluntat que hi hauria gent que ens donaria suport». No es pot negar es que la ciutat ha fet passes enrere que han fet perdre l’esplendor que tenia i volem recuperar la Girona que tots desitgem», conclou.

Ribas va ser regidor en els mandats de Carles Puigdemont i en un període de Marta Madrenas. Va tenir algunes disputes amb l’exalcalde, tot i que va ser un dels puntals del govern, i va marxar del govern amb l’actual alcaldessa «cansat de baralles internes».