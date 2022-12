Incomunicats. Així és com tres famílies de Campdorà temen quedar-se en els pròxims mesos. El sector de per si ja té molts problemes de cobertura telefònica i en això s’hi ha d’afegir que Telefónica ha comunicat als veïns que tallarà la línia de coure al llarg del primer trimestre de 2023. De fet, la línia fixa també ja els ha fet la guitza en algunes ocasions i ha deixat de funcionar. La companyia els va notificar fa uns mesos que la línia es tallaria a final d’aquest mateix any, però ara els ha comunicat que ho faran cap al mes de març. Així, demanen mesures ràpides per no perdre aquesta comunicació, però de moment no arriben i ja fa molts mesos que hi van el darrere.

El problema principal és que, ara com ara, aquestes tres cases no poden tenir un servei de fibra. El pal pel qual han de passar el cablejat està situat en una casa privada, i el veí no dona permís per fer-ho. Tanmateix, no veu inconvenient en què aquest pal se situï a la carretera -ja de domini públic- i sigui per allà on passin tots els cables. És on hauria d’entrar en joc l’Ajuntament de Girona, que ha de donar els permisos i fer els tràmits pertinents perquè tot això es dugui a terme. Aquestes tres famílies van de bòlit buscant contactar amb el consistori. Ho fan per via de l’associació de veïns, i també per compte personal, però de moment no han rebut una resposta efectiva, i el temps s’esgota.

Telefónica ja els ha comunicat que el març tallarà la línia i, de moment, el consistori no ha pres cap mesura

«Perquè l’operadora pugui desplaçar el pal necessita un permís explícit de l’Ajuntament que encara no s’ha fet», lamenta una de les persones afectades. «És tan fàcil com emetre un permís i enviar-lo a l’operadora», continuava detallant i també afirma que, d’aquesta manera, «no es respecten els drets dels ciutadans». I és que el codi 44 de la llei de telecomunicacions europea exposa que tothom té dret a estar comunicat. Si no es fa això, «s’infringeix en coneixement de causa i llei».

A part, aquest cas presenta un altre factor important i és que una de les famílies afectades és vulnerable a nivell de salut. Per això, també «s’incorre en el dret d’auxili».

Molt poca cobertura

Tot això, en una zona on «els robatoris són freqüents», ja que es tracta d’un disseminat i les cases aïllades. Per això, davant «qualsevol conjuntura necessitem el telèfon per comunicar-nos», però s’han trobat que ara Telefónica els tallarà la línia fixa i que, a més, per tenir cobertura al mòbil han de caminar uns 300 metres, «i a vegades tampoc així».

Fins i tot, per anar més de pressa i poder tenir fibra com més aviat millor, també van mirar d’instal·lar una mena de ràdio que funciona per satèl·lit per poder tenir aquesta comunicació que necessiten. Aquesta funciona sense cables, per la qual cosa no s’havia de tocar el pal i posar-lo a la via pública. Tanmateix, aquesta opció es va descartar per la poca cobertura de la zona.

Per això, intenten tenir una resposta del consistori, que no arriba de la forma que voldrien. «Diuen que és una picabaralla entre veïns», exposa la persona afectada. Tanmateix, les famílies diuen que «no ens posem en contra de cap veí» i acaba sentenciant que «quan s’hagi resolt el desplaçament del pal, els altres veïns no posem cap problema en què passi per casa nostra».