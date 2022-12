120.000 litres d’aigua reutilitzable per omplir la pista del Gran Circ de Nadal

L’aigua utilitzada pel Gran Circ de Nadal ve d’una depuradora i un cop s’hagi acabat l’esdeveniment serà reutilitzada. I és que amb les mesures que va implantar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per reduir l’ús de l’aigua davant l’alerta de sequera, eren moltes les persones que es preguntaven d’on sortien els 120.000 litres d’aigua que utilitzarà l’organització del circ per portar a terme un dels espectacles més espectaculars i més icònics de Nadal a Girona. Aquest any, sota el títol "Sobre Aigua 2" i que se celebrarà al pavelló de Fontajau entre el 26 i el 30 de desembre, amb dues funcions diàries.

Coincidència o no, el primer espectacle sobre la pista aquàtica que va fer el Gran Circ de Nadal, en el qual es van necessitar aquests 120.000 litres d’aigua, també va coincidir en un any de sequera. "Sobre Aigua" s’estrenava el 2017, en una tardor marcada també per una gran sequera, i on s’explicava que era un dels anys en els quals havia plogut més poc en els últims mesos. En aquella ocasió, es va optar per contractar una empresa especialista en neteja pública i reg, i que fos aquesta la que anés a buscar l’aigua d’una depuradora propera a Girona i la portés a Fontajau. Una acció que es repetirà també per aquest any.

Demà, els obrers ja es posaran mans a l’obra per muntar la pista aquàtica. Aquesta ja està de camí procedent d’Hongria, on es va muntar l’últim circ estable. Un cop s’hagi enllestit serà el torn d’omplir la pista amb els 120.000 litres d’aigua de reg. Això es farà al llarg de divendres, quan l’empresa contractada, de Sarrià de Ter, anirà a buscar l’aigua de la depuradora amb sis camions cisterna, cadascun de 20 metres cúbics de capacitat. "Necessitem sis hores per fer els viatges", afirmava el president del Circus Arts Fundation (la productora de l’espectacle), Genís Matabosch.

La pista aquàtica s’omplirà per gravetat. Aquest, és un tipus d’abastament en el qual l’aigua cau pel seu propi pes des d’una font elevada fins avall. Per altra banda, el buidatge es fa per mànega, amb bombes d’absorció, "com els que utilitzen els bombers quan atenen un aparcament subterrani", explica Matabosch. Un cop s’hagi buidat l’aigua es desinstal·larà la pista aquàtica, que posarà rumb cap a Bakú, a Azerbaidjan, el país d’origen de la instal·lació, en la següent aturada d’aquesta pista aquàtica que va voltant per diferents indrets. El president del Circus Arts Fundation detalla que a tot això "no és només per una qüestió de reciclatge, també és per rapidesa, perquè necessitem omplir i buidar de pressa". Matabosch també declara que "la rapidesa ens dona tranquil·litat", però en aquest sentit també "aporta reciclatge i ecologia perquè es reutilitza l’aigua".

Unes 12.600 entrades venudes

"Estem contents de l’expectativa que genera", declarava Matabosch. I és que fins ara s’han venut unes 12.600 entrades, amb les sessions de Sant Esteve -el dia de la inauguració- com les que tenen més èxit de compra. De fet, l’acte de la tarda està a punt d’exhaurir les entrades. De fet, el "Sobre Aigua" de 2017 ja va ser l’espectacle amb més assistència de públic al llarg de les vuit edicions anteriors. De mitjana, l’esdeveniment sol acollir uns 18.000 espectadors al llarg del dia, tenint en compte que per cada sessió es posen a la venda unes 2.000 entrades, la meitat de l’aforament total de Fontajau.

La novena edició del Gran Circ de Nadal de Girona comptarà amb l’actuació de 25 artistes repartits en 12 atraccions. A més, té la peculiaritat que les fonts se sincronitzaran amb l’actuació musical de la Paris Circus Orchestra. Això, a diferència de fa cinc anys, quan la música sonava pels diferents altaveus situats al pavelló de Fontajau.

56.000 litres per la pista de gel

Per la seva banda, la pista de gel celebrarà la seva 16a edició entre aquest divendres i el 8 de gener. Ho farà al Palau de Fires amb una pista coberta dividida en dues parts i de 800 metres quadrats. Per cada un d’aquests metres quadrats s’utilitzen 70 litres d’aigua, per la qual cosa, s’utilitzaran un total de 56.000 litres que serveixen per regar amb unes mànegues i així gelar la pista. L’aigua és potable i prové de la xarxa. Un cop finalitzat l’esdeveniment després de festes, les instal·lacions tenen uns desaigües i és per allà on l’aigua anirà cap a la planta de TRARGISA.