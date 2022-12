Girona es prepara per viure la novena edició del Gran Circ de Nadal, que es podrà veure al Pavelló de Fontajau del 26 al 30 de desembre. Enguany, es presenta un espectacle sobre aigua que ha estat creat per aquesta cita anual. Al centre de la pista, que s'està acabant de muntar per la dificultat tècnica, s'ha instal·lat una piscina que conté 120.000 litres d'aigua.

Disposa de fonts amb llum LED de colors que se sincronitzen amb la música. El director del Gran Circ de Nadal, Genís Matabosch, explica que actuar en un ambient humit dificulta els shows i que "no tots els artistes accepten el repte". L'espectacle, que dura dues hores, engloba dotze números en què participen 28 artistes procedents de 8 països. En total, se'n faran deu funcions.

El Gran Circ de Nadal de Girona donarà el tret de sortida a aquesta novena edició el dilluns pròxim, coincidint amb la festivitat de Sant Esteve, a les onze del matí. La següent funció serà el mateix dia a dos quarts de set de la tarda. I, pel que fa als quatre dies restants, s'ha programat un espectacle a dos quarts de cinc i una altra a dos de vuit.

L'escenografia d'enguany gira entorn de l'aigua, que es combina amb la proposta de cadascun dels dotze shows que s'hi podran veure. Al mig de la piscina del centre de la pista, hi ha una plataforma on es fan les actuacions. Dins l'aigua, hi ha dues plataformes més que pugen i baixen segons la necessitat de cada espectacle. I tot va acompanyat de multitud de fonts, que s'encenen amb més potència o menys segons requereix cada moment i al ritme de la música.

Un dels números que es podrà veure en aquesta edició és el corró de Vladimir Erofeev. Col·locat damunt de combinacions impossibles de diferents objectes metàl·lics i boles, l'equilibrista aconsegueix fer malabars o, fins i tot, girar-se 360 graus. Una altra de les artistes internacionals que actuaran al pavelló de Fontajau de Girona és Aldana Abdulalleva, que mou una desena d'hula hoops amb el cos. I ho fa des de sobre una bola gegant de discoteca i envoltada d'aigua.

També hi participen el duo acrobàtic format per Danil Giniborg i Aleksander Plishkin, que des de sobre un piano creen figures entrellaçant els dos cossos. O el Duo Medel, amb un show impressionant en què els dos homes que integren l'equip, i només fent ús de la força, exerciten fins a l'últim múscul per arribar a col·locar-se en càmera lenta a postures impensables.

Espectacle d'aigua en època de sequera

Els 28 artistes internacionals que conformen el cartell d'aquesta novena edició, actuaran damunt dels 120.000 litres d'aigua que conté la piscina central. Per omplir-la, s'ha utilitzat un camió cisterna que ha traslladat a Fontajau aigua de la xarxa pública. Un cop s'acabi el circ, "tota l'aigua es portarà a la depuradora perquè es pugui tornar a fer servir", afirma Matabosch, que ha afegit que en el context de sequera actual, "és evident que l'aigua és un bé preuat que cal protegir".

Per muntar aquesta piscina, amb les plataformes mòbils, les fonts i la il·luminació, el director ha detallat que, "calen tres dies". De fet, els operaris del circ treballen a contrarellotge per ultimar els detalls de l'escenari i deixar-ho tot a punt per a l'estrena.

14.000 entrades venudes

A hores d'ara, i només 48 hores abans d'obrir les portes del circ, s'han venut 14.000 de les 23.000 entrades disponibles. Des de l'organització preveuen, tenint en compte l'assistència de les edicions anteriors, que s'acabin ocupant unes 18.000 localitats. "Des de la pandèmia, hem notat que la gent tendeix a comprar els seients a última hora", ha explicat el director del Gran Circ de Nadal.