L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha presentat al·legacions contra la modificació del Pla General que regula els pisos turístics a Girona. L'entitat posa el focus en la limitació que s'ha fixat per a les reformes integrals d'edificis. En aquells casos en què es rehabiliti tot un bloc, i s'hi incorpori un ascensor, la normativa permet destinar només la primera planta a habitatges d'ús turístic (HUT). L'ATA veu la limitació del tot "desproporcionada". A més, recela del sistema que farà servir l'Ajuntament per mantenir el cens d'HUT actualitzat de manera permanent. En els darrers mesos, arreu de la demarcació, l'ATA ha al·legat contra sis ordenances d'altres ajuntaments i n'ha portat tres als tribunals.

El pla que regula els HUT a Girona fixa un topall del 15% de pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat. La normativa, que es va tramitar via modificació del Pla General, es va aprovar al ple de novembre. I de facto, quan s'aixequi la moratòria de llicències que s'ha allargat un any, ja suposa que no es puguin obrir més pisos turístics al Barri Vell i a part del Mercadal (perquè aquí, el percentatge de HUT ja supera el límit).

Sí que hi ha, però, una excepció. En aquells casos en què un promotor faci una reforma integral d'un edifici, i s'hi incorpori un ascensor, es permet que la primera planta del bloc es destini a pisos turístics.

L'ATA, però, considera que aquesta limitació és "del tot desproporcionada". I per això, l'associació ha presentat al·legacions contra l'aprovació inicial de la normativa. Segons subratlla l'entitat, "l'elevada inversió que representa fer una rehabilitació integral amb la instal·lació d'un ascensor no ha de limitar a que es destini una sola planta a habitatge d'ús turístic".

D'altra banda, a les al·legacions que ha redactat l'equip jurídic de l'ATA també es reclama que s'especifiquin les causes i supòsits en què hi caldria fer una revisió o modificació. I també es posa en relleu que la normativa no preveu de quina manera l'Ajuntament de Girona mantindrà permanentment actualitzada la base de dades i el cens d'HUT.

Sis al·legacions més

A banda de les al·legacions contra el pla que regula els HUT de Girona, en els darrers mesos l'Associació Turística d'Apartaments n'ha presentat també contra les ordenances de Caldes de Malavella, Besalú, Vilademuls i, recentment, contra les de Palamós i Santa Cristina d'Aro. A més, l'associació també prepara al·legacions contra l'augment de la taxa d'escombraries de Sant Pere Pescador.

Segons l'ATA, en el cas de Palamós i Santa Cristina d'Aro, es tracta més "d'un codi genèric d'actuació que d'una normativa explícita i concreta d'activitats a regular", que inclou preceptes "ambigus i indeterminats". L'entitat considera que aquests dos ajuntaments "s'excedeixen amb escreix" amb la regulació, i fins i tot van més enllà de les seves competències municipals, perquè "una bona part dels conceptes de l'ordenança atempten al dret fonamental a la inviolabilitat de domicili".

Per a l'associació, les ordenances que ha impugnat regulen els HUT de manera "arbitrària" i estableixen "obligacions incoherents i poc fonamentades". L'ATA denuncia "pressions contra el sector" que es tradueixen en normatives que "únicament busquen sancionar i no una regulació efectiva". Per això, l'associació ja adverteix que continuarà "examinant amb lupa" les noves ordenances, que regulen un sector que a les comarques gironines representa 190.000 places d'allotjament turístic legalitzat.

Tres d'elles, als tribunals

Per altra banda, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona ha presentat en els darrers mesos tres recursos contenciosos contra ordenances i plans municipals que, segons sosté, "anaven en contra del sector sense cap fonament". En concret, s'han impugnat als tribunals l'augment de la taxa d'escombraries per als HUT de Torroella de Montgrí, l'acord de la comissió d'Urbanisme que aprova definitivament la modificació del POUM de Begur i el Pla Especial que regula els HUT a Tossa de Mar.

En el cas de Torroella de Montgrí, l'ATA també recorda que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ja ha resolt a favor dels propietaris d'HUT, que van impugnar-ho amb el suport de l'associació. En aquest cas, declarant nul·la l'ordenança fiscal del 2020 que regulava els increments amb la taxa d'escombraries.