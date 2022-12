El Gran Circ de Nadal de Girona i el Rotary Club de Girona han tornat a unir-se sota la iniciativa Circ Solidari, nascuda amb l'objectiu de subvencionar aquestes entrades per a les famílies que no es podien permetre dur els seus fills al circ. Enguany, en la novena edició d'aquest esdeveniment nadalenc, s'ha aconseguit apadrinar 700 entrades per a infants de famílies en risc d'exclusió social, els quals van assistir a la funció del 29 de desembre a les 16.30 h.

Amb l'objectiu de lluitar contra la pobresa, enguany la iniciativa ha comptat amb la participació de patrocinadors, empreses i particulars diversos que han contribuït a fer possible aquesta acció solidària. Entre aquestes hi ha entitats com la Fundació Girona Est i Caritas de Girona i Salt, la Fundació Heka de Banyoles, la Fundació Escola Sant Vicenç de Paül de Figueres, El Trampolí de la Bisbal d'Empordà i la Fundació VIMAR de Sant Antoni de Calonge. El Gran Circ de Nadal de Girona tancarà avui aquesta novena edició amb més de 17.000 espectadors. L'espectacle concebut per aquestes festes a la capital gironina, i que s'ha vist del 26 al 30 de desembre, ha girat entorn de l'aigua. Així doncs, el Pavelló d'Esports de Fontajau s'ha transformat per uns dies en un gran circ estable capaç d'acollir una de les produccions circenses més sorprenents dels darrers temps: al damunt d'una pista aquàtica gegant amb 120.000 litres d'aigua. Amb la finalització d'aquesta edició, la Circus Arts Foundation ja es prepara per celebrar l'onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, que tindrà lloc a la ciutat de Girona del 2 al 7 de març.