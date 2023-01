L’Ajuntament de Girona acaba de licitar les obres per col·locar un mòdul que funcioni com a gran aparcament tancat i gratuït per a bicicletes al parc Central, al costat de les entrades de l’estació del TAV i l’estació d’autobusos i a prop de l’estació de tren de la Renfe.

El preu de sortida és de 96.785,51 euros, finançats amb fons europeus Next Generation, i estarà situat entre el carrer bici que travessa tot el parc Central i la carcassa que permet accedir al TAV i a l’estació d’autobusos. La idea és que la instal·lació estigui formada per una estructura principal metàl·lica a base de perfils laminats. Tindrà una capacitat per estacionar-hi setanta bicicletes, seixanta amb un sistema d’emmagatzematge a doble nivell i deu més a peu pla per bicicletes de gran amplada o especials. Hi haurà ancoratges amb cadenats d’alta seguretat que, en un futur, funcionaran amb una aplicació mòbil i, inicialment, de manera manual. També hi haurà dotze consignes, que es podran ampliar posteriorment.

Estructura ampliable

L’estructura tindrà unes dimensions de 4,35 metres d’ample, disset metres de llargada i una alçada de tres metres. Estarà pensada de forma que sigui modular i en permetrà la seva ampliació en el futur de forma senzilla i sense realitzar grans actuacions. De fet, el recinte ha de permetre possibles canvis i ampliacions en funció de les necessitats i demanda, i per tant s’ha de dissenyar un sistema que accepti l’addició de nous mòduls, així com el seu total desmuntatge per a poder ser traslladat i tornat a col·locar en una altra ubicació. Es busca una construcció modular sostenible, amb materials reciclables, desmuntable en la seva totalitat i reutilitzable en altres ubicacions, segons el projecte redactat per l’empresa Estudi d’Enginyeria Vall SLP.

El recinte disposarà, a més de l’estacionament a doble nivell, un espai per a bicicletes d’ample especial, un punt d’autoreparació i manteniment, així com guixetes amb endoll integrat per connectar la bateria de la bicicleta amb seguretat. La instal·lació estarà equipada amb càmeres de vigilància i il·luminació amb detectors de presència.

L’accés al recinte serà electrònic amb un control d’usuaris, a través del sistema de registre en una aplicació, i se sortirà del mateix indret per una porta en l’altre extrem del mòdul. L’objectiu és assegurar que, si hi ha algun tipus d’incidència, es pugui comprovar i constatar qui n’ha estat l’autor o autors. Es podrà fer un seguiment de l’ocupació en temps real de les consignes i punts d’anclatge i hi haurà accés a una visió en temps real de les càmeres de seguretat.

L’Ajuntament està impulsant l’ampliació de la xarxa pel que fa al transport mitjançant bicicleta. En aquest sentit, considera molt important «millorar i ordenar l’estacionament de bicicletes en emplaçaments claus, com és el cas de l’estació Intermodal», a banda d’incorporar nous carrils bici.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el 10 de gener. Posteriorment, la Mesa de contractació haurà d’estudiar les ofertes i proposar a l’Ajuntament quina empresa ofereix la millor proposta. Un cop adjudicats els treballs, la construcció ha d’estar enllestida en deu setmanes.