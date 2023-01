El Comitè Executiu Nacional de Vox ha designat a Francisco Javier Domínguez com a candidat del partit a l'Ajuntament de Girona en les eleccions municipals de maig de 2023, ha informat aquest dilluns la formació en un comunicat.

Domínguez, d'origen navarrès i resident a Girona des de 1975, treballa actualment com a recaptador executiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Girona. El candidat va ser regidor del PP a l'Ajuntament de Girona de 1996 a 2003 i, en 2019, quan va passar a formar part de Vox, va ser candidat al Senat per Girona.

Domínguez va viure una de les millors époques dels populars al consistori gironí en ser un dels representants del PP quan Aznar governava a Espanya amb majoria absoluta. En el seu cas, Farncesc Xavier Domínguez va arribar al consistori en susbtitució de Jordi de Juan que va renunciar a l'acta per evitar l'acumulació de càrrecs. Aquell grup municipal popular, amb Jose Carlos Cabrera com a company de Domínguez, es va tancar a l'acord entre el ministeri de Foment i l'Ajuntament de Girona per soterrar la línia d'Alta Velocitat al seu pas per Girona.