El PSC denuncia que les peticions que fa a l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona tarden mesos a arribar o també que no reben cap resposta després de les demandes. D’aquesta manera, reclamen que el consistori sigui més transparent a l’hora de facilitar la informació. Els socialistes expliquen que han fet reivindicacions constants al llarg d’aquest mandat i, de fet, aquestes queixes que fan també les van fer els altres grups de l’oposició. Per això, el gener de 2022, secretaria va introduir canvis en el procediment per agilitar i millorar el seguiment de resposta.

Tot i així, «no tenen cap voluntat de transparència i estic convençuda que la transparència és la manera de funcionar adaptada al segle XXI» apunta la regidora del PSC, Bea Esporrín, que afegeix que això «és una qüestió bàsica». Els socialistes van comptar sis peticions que van fer al llarg de 2022 i que no van rebre resposta. Entre elles, van demanar informació sobre el nou Campus de Salut Trueta, sobre les reformes de La Sopa, o sobre la compra d’habitatge social per tempteig i retracte. «Ens preocupa molt aquesta tardança que no facilita la feina de l’oposició i les preguntes durant els plens que queden sense resposta», també assenyala Esporrín.