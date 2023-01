Alguns veïns del carrer Santander del barri de Sant Narcís, a Girona, estan cansats que algun gos faci pipí a la façana del seu edifici. Per aquest motiu, han decidit pintar la paraula "prou" en els llocs on han detectat que els amos dels gossos fan les seves necessitats.

No és el primer cop que veïns de la ciutat es queixen que els amos de les seves mascotes facin deposicions o orinin a la via pública i no es recullin o netegin. En altres ocasions, han penjat cartells.