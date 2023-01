El grup municipal de Junts per Sant Gregori ja té preparades dotze accions de precampanya, que englobaran diferents trobades, actes i activitats, entre el gener i l’abril. Per una banda, per recollir propostes pel programa electoral que la formació presentarà el mes de maig i per altra banda per donar a conèixer tota la feina feta durant aquesta legislatura a l’Ajuntament de Sant Gregori. En aquests moments ja estan oberts diferents canals de contacte, perquè tots els veïns i veïnes del municipi, puguin aportar propostes d’accions per millorar Sant Gregori. El cap de llista, Quim Roca, explica que treballen en un programa obert i participatiu.