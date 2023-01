La Coordinadora d’ONG Solidàries va portar al ple aquest dilluns una moció sota la iniciativa «Aturem les guerres». Es va aprovar amb els vots de tots els grups excepte del PSC, CS i el regidor no adscrit. El PSC va recordar que en casos com la guerra d’Ucraïna hi ha el dret de defensa legítima. Ciutadans va al·legar diferents matisos del text.

El document, presentat per Anna Martin i Albert Quintana, proposa al Govern espanyol que iniciï un d’un pla de reconversió de la despesa en defensa militar cap a sistemes de seguretat humana de defensa no ofensiva i de defensa civil noviolenta i sol·licita a la Generalitat un estudi de viabilitat i posada en marxa d’un sistema de defensa civil noviolenta i d’un cos civil de pau.

En el text també es demana augmentar les partides en cooperació al desenvolupament, enfortint la cultura de la pau arreu, recórrer a la mediació en els conflictes ciutadans, difonent els recursos per la pau o mantenint el dia escolar per la no violència i la pau, entre d'altres.

Sobre la guerra d'Ucraïna es demana acollir i donar suport a les persones que exerceixen el seu dret a l'objecció de consciència i deserció, especialment les que són perseguides a Rússia, Ucraïna i Bielorússia, donar suport a les iniciatives ucraïneses de resistència civil recollides en estudis com la resistència civil noviolenta ucraïnesa davant la guerra i insistir i donar suport a totes les iniciatives diplomàtiques que portin a un alto al foc immediat, com a primer pas per un acord just que doni seguretat i estabilitat a totes les poblacions de la zona.