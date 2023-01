El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, i la consellera Meritxell Serret van visitar el lloc del futur aparcament tancat i gratuït per a bicicletes al Parc Central, on Ayats va reafirmar l’aposta per «la mobilitat sostenible» com un dels «eixos cabdals de la Girona del futur».