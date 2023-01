L’inici de les obres de reforma a la plaça de Salt i el seu entorn ja tindran impacte en el trànsit de vehicles només de començar els treballs. Aquest dilluns, en el que es pot considerar el tret de sortida de les tasques per crear un carril bici fins a Vilablareix, el giratori ja serà d’un sol carril. En concret, s’impedirà la circulació al carril interior ja que les tasques es faran a dins de la girola. També es crearà un embut als accessos a la rotonda estrenyent els dos carrils actuals allà on n’hi ha a només un, amb l’objectiu que l’entrada al giratori sigui més neta, segons ha pogut saber Diari de Girona. En una segona fase, els treballs es desplaçaran a les voreres i carrils exteriors del giratori.

Els treballs en aquest punt han de durar pràcticament fins a tocar de les Fires de Sant Narcís, a l’octubre. L’objectiu es reduir la dimensió de la rotonda i, al mateix temps guanyar amplada en un dels laterals del giratori, on es farà una vorera més gran i on hi haurà un carril bici que connectarà aquest punt, on ja hi desemboquen els carril del carrer Oviedo i del carrer riu Güell, fins a Vilablareix.

El diàmetre de la rotonda es reduirà de 60 a 35 metres. La zona destinada a les bicicletes -i també als vianants- passarà per l’exterior de la rotonda i estarà protegida i separada dels vehicles de motor per una franja verda de sis metres d’amplada.

El projecte anirà a càrrec de l’empresa Rubau Tarrés SAU per uns 1.377.103 euros i està finançat amb fons europeus Next Generation.