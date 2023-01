El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, es s'ha compromès aquest matí a parlar amb la Sareb per mirar de solucionar el desnonament de les dotze famílies del número 8-16 del carrer Pau Casals de Sant Julià de Ramis, tal com va explicar l’alcalde del municipi, Marc Puigtió. El subdelegat del govern s'ha reunit amb la màxima autoritat de Sant Julià de Ramis, la representant de la PAH Girona-Salt, Marta Afuera, i amb dos dels veïns afectats. De moment, el desnonament està previst pel 8 de febrer a les deu del matí, tot i que tant el consistori com la PAH estan fent diferents moviments per tal de solucionar el tema i que les famílies implicades puguin arribar a un acord amb l’empresa propietària de l’edifici des d’abril de 2019. Per la seva banda, la subdelegació del Govern ha declinat fer declaracions respecte a aquest tema.

Aquesta era una de les accions que va prometre el consistori de Sant Julià per tal d’evitar l’expropiació dels veïns afectats. La principal es portarà a terme dijous, quan el mateix alcalde del municipi, juntament amb la representant de la PAH Girona-Salt i els mateixos dos veïns afectats que van assistir ahir a la subdelegació del Govern, aniran a Madrid. L’objectiu és trobar-se amb el màxim representant de la Sareb, Javier Torres. A part, també van demanar reunir-se amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i amb diferents partits polítics que tinguin representació en el Congrés dels Diputats. En aquest sentit, ERC -mateixa formació que està al capdavant de Sant Julià de Ramis- ha confirmat que els rebrà. A més, Bramon també s'ha compromès per tal que algun membre del PSOE es pugui reunir amb ells també dijous. A més, la PAH Girona-Salt també ha contactat amb els membres d’aquesta mateixa associació de Madrid perquè els vagin a donar suport quan es desplacin a la capital.

L’alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, parlarà demà via telemàtica amb membres de la Sareb i dijous viatjarà a Madrid amb la PAH i diferents veïns afectats

Per altra banda, Marc Puigtió ja tindrà un primer contacte amb membres de la Sareb demà matí. L’alcalde de Sant Julià ha aconseguit tenir una reunió de forma telemàtica amb algunes persones de l’empresa per avaluar la situació i evitar el desnonament de les dotze famílies del bloc del municipi i també retirar l’ordre judicial. L’Ajuntament de Sant Julià va estudiar el tema a principi de la setmana passada i un cop analitzat va decidir ajudar, en la mesura que fos possible, als veïns afectats per aquesta situació. De fet, el consistori ha aconseguit contactar amb la Sareb i tenir un principi de diàleg amb l’empresa propietària de l’edifici, cosa que no havien aconseguit els veïns implicats tots i els nombrosos intents que van fer.

En el bloc situat al número 8-16 del carrer Pau Casals a Sant Julià de Ramis hi ha una trentena de pisos. Tanmateix, són una dotzena de famílies, algunes amb fills, que tenen el perill de ser desnonades el pròxim 8 de febrer. Quan es va notificar el desnonament, el passat 20 d’octubre, alguns llogaters van optar per marxar de l’edifici. Mentrestant, en aquest bloc també hi ha algunes persones que són propietàries d’un immoble i també hi ha el cas d’una família en situació de lloguer social. Aquestes no corren perill per ser desnonades.