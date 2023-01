El documental «Bailar la Locura», codirigit per Marta Espar i Maiol Virgili, es presenta aquest dijous a Girona. Narra la història de tres ballarines de dansa contemporània que es reuneixen amb tres noies amb un diagnòstic de trastorn mental per reflexionar sobre com es viu el tractament i la recuperació. S’ha fet amb el suport de diferents entitats i institucions, entre elles Granés Fundació. S’ha organitzat un cinefòrum (20:30 hores) al cinema Truffaut. Després de la projecció, hi intervindran Marta Espar i Maiol Virgili, codirectors del documental, Alba Coll i Montse Àlvarez, protagonistes del documental i Laura Masferrer, directora de Granés Fundació.